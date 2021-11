Pensionarii, din nou AMÂNAȚI! Ce se întâmplă cu majorarea de la 1 decembrie

Majorarea promisă pentru 1 decembrie nu se mai face, lucru recunoscut și de liderii PSD, care au cerut pensii mai mari cu 11%. PSD și PNL nu au reușit să cadă la o înțelegere în privința pensiilor. În prima zi de negocieri pe programul comun de guvernare, cele două partide au renunțat la o primă măsură – creșterea pensiilor, relatează Realitatea

Pensiile ar putea fi majorate de la 1 ianuarie, potrivit surselor Realitatea PLUS, pentru că PSD și PNL nu au reușit să se pună de acord, încă, asupra procentului cu care vor crește pensiile.

Pe de altă parte, liderii PSD au mai lăsat din pretențiile pentu formarea unui guvern alături de PNL. Astfel că salariul minim, alocațiile și sistemul de impozitare rămân negociabile.

Social-democrații vor, însă, taxă pe lux și eliminarea unor beneficii.

Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte PSD a anunțat deja că „ne dorim sa crestem salariul minim de la 1 ianuarie, sa marim pensia minima de la 800 la 1000 de lei, punctul de pensie cu 11%, iar alocatiile conform legii. Toate tarile au asemenea taxare a luxului, vrei iaht, platesti in plus, vrei masini de sute de mii de euro, platesti in plus. Sunt cateva intentii pe care le-am prezentat pentru a creste veniturile statului”.

Pe de altă parte, Raluca Turcan, actual ministru interimar al Muncii, a avertizat că „este imposibil de realizat şi anume indexarea pensiilor de la 1 decembrie. Cupoanele de pensie se tipăresc deja în noiembrie. Deci noi, acum, tipărim taloanele de pensie pentru luna decembrie. Tehnic, nu este posibil. De la 1 ianuarie le indexăm oricum. În funcţie de cum se aşază bugetul, venituri-cheltuieli, între 6 şi 12 procente este posibilă orice majorare”.

Sursa: Realitatea Financiara