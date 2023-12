Salariul minim NU crește din 1 ianuarie, ci abia la vară. Ce vor sindicatele și patronatele – Calcule exclusive

Informație explozivă prezentată de Realitatea Plus. Majorarea salariului minim pe economie, promisă de Guvern pentru milioane de angajați, se amână pentru vara anului viitor, potrivit unor surse Realitatea PLUS. Asta ar însemna că salariul net o să scadă la început de an, în urma propunerii Ministerului Muncii, la discuțiile cu sindicatele și patronatele.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, fiecare participant a venit cu propria propunere. Guvernul urmează să decidă acum între variantele creșterii salariului minim discutate cu Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social.

Ceea ce este sigur este că Guvernul a transmis deja că salariul minim nu va crește de la 1 ianuarie 2024, astfel că există o amânare a majorării acestuia. Ce nu se știe deocamdată este cu cât va crește salariul minim dar nici de la ce dată se va aplica o majorare, din luna martie sau de la jumătatea anului viitor.

Ministerul Muncii a venit la întâlnirea cu sindicatele și patronatele cu propunerea de creștere a salariului minim pe economie la 3.700 de lei incepând din luna iulie a anului viitor, adică o amânare cu 6 luni față de promisiunea inițială a Guvernului. În același timp, propunerea Ministerului Muncii înseamnă și o scădere cu 50 de lei față de suma discutată și solicitată de sindicate la discuțiile anterioare. Sindicatele au propus majorarea salariului minim pe economie de la 3.300 de lei, cât este în prezent, la 3.750 de lei, astfel că noul salariu net va fi de 2.268 de lei.

Pe de altă parte, patronatele au prezentat propunerea de a schimba modul în care se face calculul salariului minim. Acestea au propus să existe un salariu minim pe oră sau un salariu minim în funcție de sectorul de activitate, cum se întâmplă, de exemplu, în prezent, în construcții.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU SALARIUL MINIM PE ECONOMIE ÎN 2024

salariul minim în prezent:

3.300 lei brut (200 lei neimpozitați) – 2.079 lei net

salariul minim, ianuarie 2024:

3.300 lei brut (fără facillități) – scade la 1.989 lei net

salariul minim, iunie 2024:

3.700 lei brut (fără facilități) – crește la 2.217 lei net (majorare cu 12,12%)

În același timp, patronatele și sindicatele au anunțat, la întâlnirea de marți cu premierul și ministrul Muncii, la Palatul Victoria, că nu sunt de acord cu eliminarea facilității celor 200 de lei neimpozabili. Aceștia au transmis că se dorește prelungirea și în 2024 a scutirii de taxe pentru 200 de lei din salariul minim pe economie. Sindicatele și patronatele au solicitat ca această facilitate să nu mai fie eliminată nici după următoarea creștere a salariului minim, prevăzută pentru 2024.