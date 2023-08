Explozie a prețurilor la pompă! Cât a ajuns să coste un litru de motorină

Scumpiri în lanț la carburanți! Prețul unui litru de motorină a depășit din nou pragul de opt lei la mai multe stații de alimentare din țară. Grav este că specialiștii avertizează că din toamnă vom avea parte de și mai multe scumpiri. Chiar dacă la începutul anului au existat discuții pe această temă, până acum executivul nu a reintrodus compensarea cu 50 de bani pentru un litru de carburant.

Primii care au observat scumpirile au fost șoferii. Pe cei mai mulți, prețurile i-au luat prin surprindere.

„Un pic cam mari. Au crescut in ultima vreme. Da, sunt mai scumpe. Din pacate ne indreptam in directia gresita cred. E din ce in ce mai rau”, spune un sofer.

În doar trei săptămâni, prețurile carburanților s-au modificat de nu mai puțin de 13 ori. Pentru un litru de motorină putem scoate din buzunare chiar și opt lei, iar prețul unui litru de benzină se apropie cu pași repezi de aceeași valoare. Asta înseamnă că un plin de rezervor ajunge să coste și 400 de lei.

Șoferii speră că executivul va reintroduce măsura care anul trecut a redus timp de șase luni prețul carburanților cu 50 de bani pe litru.

Sursa: Realitatea Financiara