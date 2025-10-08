Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 8 octombrie 2025: din nou aurul a crescut vertiginos, iar moneda europeană își continuă ușor, dar sigur, ascensiunea.

Moneda europeană a continuat să crească, fiind cotată de BNR la 5,0963 lei. Același trend ascendent l-au urmat și celelalte monede de referință: dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3898 lei, respectiv 5,4805 lei și 5,8842 lei.

Gramul de aur a explodat din nou, fiind evaluat la 570,6857 lei, cu mai mult de 15 lei față de ziua anterioară. De asemenea, unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9825 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0963 Dolarul SUA USD 4,3898 Francul elvețian CHF 5,4805 Lira sterlină GPB 5,8842 Gramul de aur XAU 570,6857 Dolarul australian AUD 2,8802 Dolarul canadian CAD 3,1455 Coroana cehă CZK 0,2091 Coroana daneză DKK 0,6826 Lira egipteană EGP 0,0924 100 Forinți maghiari HUF 1,2969 100 Yeni japonezi JPY 2,8698 Leul moldovenesc MDL 0,2593 Coroana norvegiană NOK 0,4390 Zlotul polonez PLN 1,1986 Coroana suedeză SEK 0,4654 Lira turcească TRY 0,1055 Rubla rusească RUB 0,0537 Leva bulgărească BGN 2,6057 Randalul sud-african ZAR 0,2557 Realul brazilian BRL 0,8193 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6166 Rupia indiană INR 0,0495 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3076 Peso-ul mexican MXN 0,2384 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5294 Dinarul sârbesc RSD 0,0435 Hryvna ucraineană UAH 0,1059 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1952 Bahtul thailandez THB 0,1349 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5640 100 Rupii indoneziene IDR 0,0264 Shekelul israelian ILS 1,3378 100 Coroane islandeze ISK 3,5940 Ringgitul malaysian MIR 1,0413 Peso-ul filipinez PHP 0,0757 Dolarul singaporez SGD 3,3855 DST XDR 5,9825

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.