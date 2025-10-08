Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 8 octombrie 2025: din nou aurul a crescut vertiginos, iar moneda europeană își continuă ușor, dar sigur, ascensiunea.
Moneda europeană a continuat să crească, fiind cotată de BNR la 5,0963 lei. Același trend ascendent l-au urmat și celelalte monede de referință: dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3898 lei, respectiv 5,4805 lei și 5,8842 lei.
Gramul de aur a explodat din nou, fiind evaluat la 570,6857 lei, cu mai mult de 15 lei față de ziua anterioară. De asemenea, unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9825 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
|Moneda
|Simbol
|RON
|Euro
|EUR
|5,0963
|Dolarul SUA
|USD
|4,3898
|Francul elvețian
|CHF
|5,4805
|Lira sterlină
|GPB
|5,8842
|Gramul de aur
|XAU
|570,6857
|Dolarul australian
|AUD
|2,8802
|Dolarul canadian
|CAD
|3,1455
|Coroana cehă
|CZK
|0,2091
|Coroana daneză
|DKK
|0,6826
|Lira egipteană
|EGP
|0,0924
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,2969
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,8698
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2593
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4390
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1986
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4654
|Lira turcească
|TRY
|0,1055
|Rubla rusească
|RUB
|0,0537
|Leva bulgărească
|BGN
|2,6057
|Randalul sud-african
|ZAR
|0,2557
|Realul brazilian
|BRL
|0,8193
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6166
|Rupia indiană
|INR
|0,0495
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3076
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2384
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,5294
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0435
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1059
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,1952
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1349
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5640
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0264
|Shekelul israelian
|ILS
|1,3378
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5940
|Ringgitul malaysian
|MIR
|1,0413
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0757
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,3855
|DST
|XDR
|5,9825
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.