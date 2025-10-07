Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 7 octombrie 2025: atât moneda europeană, cât și gramul de aur s-au apreciat în raport cu leul românesc.

Moneda europeană a fost cotată în creștere de BNR, la 5,0916 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat, de asemenea, până la 4,3652 lei, respectiv 5,4704 lei și 5,8662 lei.

Gramul de aur a continuat să crească, mai puțin vertiginos decât în ziua anterioară, fiind evaluat la 555,6475 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9648 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

MonedaSimbolRON
EuroEUR5,0916
Dolarul SUAUSD4,3652
Francul elvețianCHF5,4704
Lira sterlinăGPB5,8662
Gramul de aurXAU555,6475
Dolarul australianAUD2,8781
Dolarul canadianCAD3,1282
Coroana cehăCZK0,2093
Coroana danezăDKK0,6820
Lira egipteanăEGP0,0917
100 Forinți maghiariHUF1,2994
100 Yeni japoneziJPY2,8958
Leul moldovenescMDL0,2591
Coroana norvegianăNOK0,4388
Zlotul polonezPLN1,1968
Coroana suedezăSEK0,4650
Lira turceascăTRY0,1046
Rubla ruseascăRUB0,0532
Leva bulgăreascăBGN2,6033
Randalul sud-africanZAR0,2540
Realul brazilianBRL0,8219
Renminbi-ul chinezescCNY0,6131
Rupia indianăINR0,0492
100 Woni sud-coreeniKRW0,3088
Peso-ul mexicanMXN0,2376
Dolarul neo-zeelandezNZD2,5368
Dinarul sârbescRSD0,0435
Hryvna ucraineanăUAH0,1056
Dirhamul Emiratelor ArabeAED1,1884
Bahtul thailandezTHB0,1342
Dolarul din Hong KongHKD0,5608
100 Rupii indonezieneIDR0,0264
Shekelul israelianILS1,3330
100 Coroane islandezeISK3,5958
Ringgitul malaysianMIR1,0358
Peso-ul filipinezPHP0,0751
Dolarul singaporezSGD3,3767
DSTXDR5,9648

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

