Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 7 octombrie 2025: atât moneda europeană, cât și gramul de aur s-au apreciat în raport cu leul românesc.
Moneda europeană a fost cotată în creștere de BNR, la 5,0916 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat, de asemenea, până la 4,3652 lei, respectiv 5,4704 lei și 5,8662 lei.
Gramul de aur a continuat să crească, mai puțin vertiginos decât în ziua anterioară, fiind evaluat la 555,6475 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9648 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
|Moneda
|Simbol
|RON
|Euro
|EUR
|5,0916
|Dolarul SUA
|USD
|4,3652
|Francul elvețian
|CHF
|5,4704
|Lira sterlină
|GPB
|5,8662
|Gramul de aur
|XAU
|555,6475
|Dolarul australian
|AUD
|2,8781
|Dolarul canadian
|CAD
|3,1282
|Coroana cehă
|CZK
|0,2093
|Coroana daneză
|DKK
|0,6820
|Lira egipteană
|EGP
|0,0917
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,2994
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,8958
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2591
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4388
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1968
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4650
|Lira turcească
|TRY
|0,1046
|Rubla rusească
|RUB
|0,0532
|Leva bulgărească
|BGN
|2,6033
|Randalul sud-african
|ZAR
|0,2540
|Realul brazilian
|BRL
|0,8219
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6131
|Rupia indiană
|INR
|0,0492
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3088
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2376
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,5368
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0435
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1056
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,1884
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1342
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5608
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0264
|Shekelul israelian
|ILS
|1,3330
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5958
|Ringgitul malaysian
|MIR
|1,0358
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0751
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,3767
|DST
|XDR
|5,9648
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.