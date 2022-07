Angajații TAROM amenință cu GREVA – Ce zboruri ar putea fi anulate | Anunțul premierului – VIDEO

Zeci de angajați ai TAROM au protestat ieri nemulțumiți că administrația companiei nu le majorează salariile. Ei cer ca valoarea brută să fie crescută cu peste 40 la sută. În plus, aceștia susțin că nu sunt suficienți oameni care să asigure funcționarea companiei la parametri normali. Sindicaliștii așteaptă un răspuns de la conducerea companiei TAROM până pe 23 august. În caz contrar, amenință că vor intra în grevă de avertisment. Premierul Nicolae Ciucă a transmis un mesaj ferm, compania trebuie să fie salvată și vor fi luate măsuri.

Angajații TAROM au protestat joi pentru salarii mai mari și au vorbit despre greutățile cu care se confruntă, mai ales după plecările din companie.

„Aşa cum merg aceste negocieri, nu excludem apariţia unui conflict de muncă la nivelul TAROM, cu respectarea tuturor normelor impuse de legislaţia în vigoare, deoarece toate demersurile făcute de Sindicat încă de la începutul anului în privinţa majorării bugetului salarial cu un procent de 35% au fost tratate cu dispreţ de conducerea TAROM, Ministerul Transporturilor şi chiar Guvernul României, se tergiversează negocierea CCM prin stabilirea unor termene foarte lungi între şedinţe, se tratează cu indiferenţă Revendicările salariate transmise de Sindicat”, spun reprezentanţii Sindicatul Unit TAROM (SUT).

O întâlnire pentru rezolvarea situației și a cererilor lor este programată pentru marți, 26 iulie, a anunțat președintele sindicatului TAROM – Narcis Petcu.

Președintele sindicatului TAROM – Narcis Petcu a declarat, la Realitatea PLUS, că „avem aceleasi salarii ca in anul 2008. Avem 430 de salariati care castiga la nivelul salariului minim. Nu este posibil așa ceva. S-ar majora la salariul cel mai mic, undeva la 45% pe salariul brut. Deci nu este la 2550 cat e salariul brut cel mai mic in TAROM. O mare problemă sa majorezi cu 45 la suta”.

Sindicaliștii susțin că TAROM se confruntă cu o lipsă acută de angajați.

Vasi Adrian, comandant pilot spune că „trebuie să fim si putin luati in serios. Pentru ca pierdem in fata concurentei masiv oameni , pleaca si mecanici, si piloti . Pe partea de zbor, cel putin la detasamentul nostru nu mai pot fi facute planurile de zbor pentru luna urmatoare. Am pierdut cel putin 10 piloti care in decurs de cateva luni au plecat la concurenta”.

Constantin Nicolae, vicepreședinte sindicat TAROM, spune că „în Direcția tehnica situatia e chiar tragica , muncim greu si ne zbatem sa tinem avioanele pe linia de plutire sa nu facem anumite accidente sau incidente”.

În prezent, TAROM are sub 1200 de angajați, iar sindicatul spune că ar fi nevoie de încă 400.

Guvernul susține că planul de restructurare negociat cu oficialii de la Comisia Europeană poate salva compania, iar Executivul va lua măsuri.

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat joi că situația de la TAROM se va schimba: „Nu ne permitem sa pierdem compania. Vom lua toate masurile ca să salvăm TAROM”.

Și companiile din alte țări au probele cu personalul. Mai mulţi români care au zburat de la Timişoara la Londra au așteptat în avion peste o jumătate de oră pentru că nu a avut cine să pună scara de coborâre la avion.

„Credeţi-mă. Ne uităm pe geam şi nu este absolut nimeni. Nu răspund la telefon și se apre că este o llipsă de personal”, le-a transmis una dintre stewardese pasagerilor, scrie adevarul.ro.

Sursa: Realitatea de Bucuresti