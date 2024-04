Noi dezvăluiri bombă despre fostul general SRI Dumitru Dumbravă, unul dinte personajele cheie ale Statului Paralel, alături de generalul Florian Coldea. După ce dezvăluire făcute în exclusivitate pentru Anca Alexandrescu de către omul de afaceri Cătălin Hideg, apar noi probe că generalul în rezervă a mai fost implicat în acțiuni similare împotriva altor oameni de afaceri români. Aurel Săvulescu a relatat, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, cum a fost abordat de către generalul Dumbravă, încă din 2014, când acesta era încă activ și cum a apelat la ajutorul „altui serviciu profesionist” al statului pentru a-și face dreptate.

Omul de afaceri Aurel Săvulescu a fost silită, practic, să intre în faliment, după ce statul român care, prin Eximbank, a girat un credit de 4,5 milioane euro acordat Vlăsia SRL de către OTP Bank, a permis băncii finanțatoare, să-i blocheze repetat tragerile din cont, lucru care a determinat inevitabil sistarea lucrărilor la o fabrica de carne aflată în construcție și pentru care fusese solicitat creditul.

OTP a dat în judecată firma lui Săvulescu, iar statul român s-a făcut că nu știe despre ce este vorba și așa s-a ajuns la insolvența societății comerciale, potrivit atitudineinarges. În plin conflict, intră în scenă generalul Dumbravă.



SĂVULESCU: M-AM ÎNTÂLNIT CU GEN. DUMBRAVĂ ÎNTR-UN SEDIU AL SRI

„În 2014, domnul Dumbrava era in conducerea SRI. M-a invitat la o discuție in zona Ștefan cel Mare. M-a contactat un ofițer SRI, Marin. A spus că știe ce mi se întâmplă si vrea să discutăm cazul. La momentul ala nu făcusem nicio plângere la nimeni. (…) La întâlnire a fost Dumbravă cu doi ofițeri, cel mai probabil de la direcția economica. Am crezut ca vor sa ma ajute. Le-am pus toate documentele la dispoziție. Mi-au spus că urmează să mă mai cheme, nu m-au mai chemat. (…) După am chemat in judecata la Tribunalul București, una in nume propriu si cealaltă in calitate de administrator al garanției de stat. Am încercat din răsputeri pe cale legala sa nu distrugă investiția. Nu au vrut sa stea de vorba, au încasat garanția”, a declarat omul de afaceri în emisiunea Ancăi Alexandrescu.

A DOUĂ ÎNTÂLNIRE CU GENERALUL DUMBRAVĂ

De la câmpul tactic din justiție, fostul general Dumitru Dumbravă a ajuns la OTP Bank, cel mai mare creditor din Ungaria, pe post de „consultant anticorupție”. Lumea Justiției publica în 2019 o fotografie, însoțită de un proces-verbal semnat de generalul Dumitru Dumbrava, care releva că după ce a plecat din SRI, și-a găsit această nouă funcție controversată.

Fotografia si procesul verbal au fost realizate pe 29 iulie 2019, la sediul Corpului Experților Contabili si Contabililor Autorizați din Romania, unde avea loc o întâlnire a părților dintr-un dosar de pe rolul Curții de Apel Galați. Este vorba despre afaceristul Aurel Săvulescu, administrator al SC Vlăsia SRL, care ar fi avut probleme din cauza Statului si a băncilor Eximbank si OTP.

SĂVULESCU: A APĂRUT AVOCATUL DORU TRĂILĂ. DE ATUNCI TOTUL A MERS DIN RĂU ÎN MAI RĂU

Omul de afaceri a relatat cum a intrat în scenă avocatul Doru Trăilă.

După doi ani s-a finalizat procesul la tribunal am câștigat, după care cele doua bănci au făcut apel. Avocatul OTP a fost Stănescu. La apel au renunțat la Stănescu si m-am trezit cu Doru Trăila. De atunci totul a mers din rău in mai rău. Am avut o apărare solida, consultant serios..



Tribunalul a stabilit să fiu despăgubit cu 26 de milioane de euro. La apel, totul s-a schimbat. Eximbank a făcut apel in afara termenului legal. Doua președinte au scris minciuni si lucruri care nu exista pe lumea asta. (…) Au făcut o poveste, Trăilă era in poveste. „

Potrivit luju.ro, societatea a fost silită să intre în faliment după ce Statul roman care, prin Eximbank, a girat un credit de 4,5 milioane euro acordat Vlăsia SRL de către OTP Bank, a permis băncii finanțatoare – OTP, sa blocheze repetat tragerile din cont, lucru care a dus la sistarea lucrărilor la fabrica de carne aflată în construcție și pentru care fusese solicitat creditul. Ulterior OTP a dat în judecată Vlăsia SRL și a urmat insolvența societății comerciale.



Conform Luju.ro, pe 29 iulie 2019, la sediul CECCAR unde programata întâlnirea experților judiciari pentru cauza „Vlăsia”, si-a făcut apariția, în spatele avocatului Doru Trăilă, reprezentantul OTP Bank, și generalul Dumitru Dumbravă. În mod obișnuit, prezența alte persoane decât părțile si experții este interzisă la astfel de întâlniri, însă Dumitru Dumbravă s-a prezentat ca fiind „consultant anticorupție” din partea OTP Bank, calitate în care a și semnat procesul verbal întocmit cu ocazia întâlnirii.



În punctul de vedere al SC Vlăsia SRL, se precizează că prezența lui Dumitru Dumbravă ar fi fost făcută „in scopul exclusiv al intimidării expertului desemnat de instanță și periclitării actului de justiție”:





După apariția fotografiilor, jurnaliștii au transmis o solicitare către OTP Bank, în care au întrebat dacă Dumbravă era angajat al băncii la acel moment, dacă exista un contract încheiat între OTP Bank și firma lui Dumbravă și în ce calitate a participat fostul general la întâlnirea din iulie. Reprezentanții băncii au transmis că nu pot comenta aceste informații. Aurel Săvulescu, managerul ”Vlăsia”, a luptat ani la rând cu cele două bănci care i-au provocat falimentul.