Statul român ne reamintește că libertatea de mișcare are un preț fix, iar DRPCIV este aici să se asigure că nu uiți să-l achiți. În 2026, reînnoirea permisului este același amestec fascinant de digitalizare „pe hârtie” și taxe reglementate.

Dacă ai impresia că în 2026 statul român a devenit mai îngăduitor, înseamnă că n-ai mai trecut de mult pe la ghișeu. Indiferent că ți-ai pierdut permisul, că s-a deteriorat de la atâta stat în portofel sau că, pur și simplu, timpul nu iartă nici plasticul, nici șoferul, obligația e sacră: trebuie să cotizezi. Statul nu discriminează – fie că ești uituc, ghinionist sau doar victima expirării calendaristice, taxa administrativă te așteaptă la colț, unitară și neînduplecată.

Taxa pe plastic a crescut de la 68 la 89 de lei

Amintirea vremurilor în care scăpai cu 68 de lei e acum doar o legendă urbană. Din 2020, autoritățile au decis că mândria de a fi șofer în România merită o „ajustare”, așa că am rămas blocați la pragul de 89 de lei. Dar stați, distracția abia începe! Dacă permisul tău a decis să expire, pregătește-te pentru pelerinajul pe la clinici. Fișa medicală – acel document care atestă că ești încă apt să înduri traficul de coșmar – te mai ușurează de încă 150 până la 250 de lei, în funcție de cât de „premium” este clinica aleasă să te declare sănătos.

Labirintul plăților: Digitalizare cu viteza melcului

Statul îți oferă, cu o generozitate suspectă, nenumărate metode de a-ți lua banii. Poți să te joci de-a modernismul pe Ghișeul.ro sau să cauți o stație SelfPay, dacă ai noroc să funcționeze. Dacă ești nostalgic, poți merge oricând la Trezorerie sau la Poștă, să simți mirosul autentic de dosar cu șină.

Însă atenție la capcana numită Internet Banking: deși trăim în era vitezei, birocrația română are nevoie de un „moment de reflecție”. Confirmarea plății poate dura și peste 24 de ore, pentru că informația circulă între bănci și Trezorerie cu viteza unei căruțe pe drum județean.

Dosarul cu șină e sfânt: Actele care te fac cetățean (auto)

Când te prezinți la ghișeu, trebuie să fii înarmat până în dinți. Deși trăim în 2026, încă trebuie să cari după tine:

Actul de identitate (original și copie, căci xeroxul rămâne sfânt);

Dovada celor 89 de lei (pe care statul îi vede greu în sistem, deci mai bine ai chitanța fizică);

Fișa medicală și, desigur, vechiul permis (dacă n-a fost deja „subtilizat” de destin).

Dacă ai pierdut permisul sau ți-a fost furat, pregătește-te pentru un moment de confesiune în fața funcționarului, pentru a completa cererea de duplicat. Partea „bună”? Duplicatul păstrează valabilitatea celui vechi. Practic, plătești preț întreg pentru un document care poate expira peste două luni. Eficiență administrativă „Made In Romania”!

Banii de taxă se „consumă”, nu se returnează

Statul are o logică fascinantă când vine vorba de valabilitatea banilor tăi. Dacă ești la primul permis, taxa e un fel de „prieten pe viață”, valabilă până reușești să treci examenul. Însă, dacă ești deja șofer cu experiență, taxa ta are o viață scurtă și tragică: odată ce ai ridicat noul plastic, chitanța se auto-distruge simbolic. Nu mai poate fi refolosită, nu se returnează și nu se transformă în puncte de fidelitate.