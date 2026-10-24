Daniel Udrescu: Viitorul expertului contabil, între puterea algoritmului și dreptul la adevăr economic

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 24 oct. 2026, 10:11

Într-o analiză semnată de Daniel Udrescu, CPA, expert contabil judiciar și auditor, inteligența artificială și digitalizarea fiscală sunt examinate din perspectiva transformării profesiei contabile și a dreptului contribuabilului la adevărul economic. Într-un sistem în care algoritmii pot identifica neconcordanțe și genera concluzii fiscale, expertul contabil devine un garant al raționamentului independent, al interpretării corecte a probelor și al evaluării realității economice dincolo de datele informatice.

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