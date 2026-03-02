TAROM programează pentru luni seară cursele speciale de repatriere a peste 300 de români din Egipt
Cursele speciale organizate de TAROM pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români din Egipt au fost reprogramate pentru seara de 2 martie, ca urmare a întârzierilor generate de transportul terestru pe ruta Israel–Egipt și a formalităților de frontieră, a anunțat compania luni dimineața.
Potrivit comunicatului transmis de operatorul aerian, blocajele apărute la frontiera terestră dintre Israel și Egipt, precum și comunicarea întârziată a informațiilor privind sosirea grupurilor de români la aeroportul din Cairo au făcut imposibilă respectarea programului inițial. În cel mai optimist scenariu, ora estimată de sosire la aeroport era 06:00, ceea ce ar fi depășit intervalul necesar pentru efectuarea formalităților de îmbarcare și procesare a bagajelor în timp util.
Reprezentanții companiei au explicat că, în aceste condiții, exista un risc major de depășire a timpului legal de serviciu al echipajelor (out-of-duty), fapt ce ar fi putut conduce la blocarea aeronavelor în Egipt și la perturbarea zborurilor regulate operate de TAROM. O astfel de situație ar fi afectat atât disponibilitatea echipajelor, cât și a aeronavelor pentru cursele programate.
Pentru a evita grăbirea pasagerilor și apariția unor situații tensionate sau întârzieri suplimentare, compania a decis amânarea repatrierii și preluarea grupurilor în seara zilei de 2 martie, în condiții considerate sigure din punct de vedere operațional. Reprogramarea a fost realizată în coordonare cu autoritățile române și egiptene, cu Consulatul României la Cairo și cu organizatorii de grupuri.
TAROM a precizat că zborurile vor fi efectuate imediat ce pasagerii pot ajunge la aeroport, toate condițiile necesare desfășurării în siguranță a operațiunilor fiind aliniate.
Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM, înființată în 1954 și aflată sub autoritatea Ministerul Transporturilor, este membră a alianței SkyTeam din 25 iunie 2010 și face parte, din 1993, din Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni (IATA). Transportatorul național operează o flotă de 15 aeronave și asigură peste 50 de destinații, fie cu aeronave proprii, fie prin parteneriate de tip code-share.
