Bursele europene au închis în creștere puternică, impulsionate de calmarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și scăderea prețului petrolului

Sursă: Realitatea Financiara

Bursele din Europa au înregistrat marți creșteri semnificative, investitorii reacționând pozitiv la semnalele de detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu și la reculul cotațiilor petrolului, transmite CNBC.

Indicele pan-european Stoxx Europe 600 a închis ședința cu un avans de 1,88%, la 606,12 puncte, după trei zile consecutive de scăderi. Relansarea îl plasează pe traiectoria recuperării unei părți din pierderea de aproape 6% înregistrată săptămâna trecută, cauzată de încordarea relațiilor dintre Statele Unite și Iran.

Principalele piețe europene

În marile piețe, evoluțiile au fost puternic pozitive:

CAC 40 (Franța): +1,79%, până la 8.057,36 puncte

DAX (Germania): +2,39%, la 23.968,63 puncte

FTSE 100 (Marea Britanie): +1,59%, la 10.412,24 puncte

FTSE MIB (Italia): +2,67%, la 45.201,69 puncte

IBEX 35 (Spania): +3,05%, la 17.445 puncte

Companiile din sectorul aerian s-au numărat printre principalii câștigători ai zilei, datorită reculului cotațiilor petrolului. Lufthansa a urcat cu 7,8%, iar Air France cu 5,1%. Încrederea investitorilor a revenit și pe alte piețe majore — indicii americani și asiatici fiind, de asemenea, în creștere, cu S&P 500 în urcare cu aproximativ 0,35%.

Prețul petrolului și declarațiile lui Trump

Declarațiile președintelui american Donald Trump, care a afirmat pentru CBS News că „războiul este practic încheiat”, au contribuit la temperarea prețurilor petroliere. Trump a adăugat că SUA sunt dispuse să acționeze pentru a menține deschisă strâmtoarea Ormuz, o rută strategică pentru transportul global de petrol.

În urma acestor comentarii, petrolul Brent s-a tranzacționat în jurul valorii de 88,50 dolari per baril, în scădere cu aproximativ 10,6%, iar WTI american a coborât la 84,39 dolari per baril, în declin de circa 11%, după ce luni depășise pragul de 100 dolari.

Reacții internaționale

Ministrul iranian de Externe a avertizat că navele care traversează strâmtoarea Ormuz „trebuie să fie foarte atente”, menținând tensiunea în regiune. Între timp, miniștrii energiei din țările G7 (Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie și SUA) s-au reunit marți virtual pentru a discuta o posibilă eliberare a rezervelor strategice de petrol, în tentativa de a calma piețele.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, a avertizat că situația actuală „generează riscuri semnificative și în creștere pentru piață”, în timp ce directorul general al Aramco, Amin Nasser, a atras atenția că un conflict prelungit ar putea avea „consecințe catastrofale” pentru piața globală a petrolului.