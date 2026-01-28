Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a înregistrat o scădere semnificativă în luna noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Astfel, față de noiembrie 2024, indicatorul s-a redus cu 8,1% ca serie brută și cu 6,6% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

Declinul a fost determinat în principal de evoluțiile negative din activitatea agențiilor turistice și a tur-operatorilor, unde cifra de afaceri a scăzut cu 16,3%, dar și de diminuările înregistrate de hoteluri și restaurante (-8,6%). Scăderi au fost consemnate și în domenii precum spălarea și curățarea articolelor textile (-9,8%), jocurile de noroc și alte activități recreative (-5,2%), precum și serviciile de coafură și înfrumusețare (-3,4%).

Comparativ cu luna octombrie 2025, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 8,4% ca serie brută și cu 0,5% ca serie ajustată, pe fondul acelorași sectoare afectate, în special turismul și sectorul HoReCa.

La nivelul primelor 11 luni din 2025, tendința descendentă s-a menținut, cu o reducere de 2,3% a cifrei de afaceri ca serie brută și de 2,6% ca serie ajustată față de perioada similară din 2024. Singura evoluție pozitivă notabilă a fost înregistrată de serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare, care au crescut cu 8%.

INS precizează că cifra de afaceri netă, exclusiv TVA, include veniturile din vânzări de bunuri și servicii, fiind excluse accizele, subvențiile, vânzările de active fixe și reducerile comerciale acordate clienților.

Sursa: Realitatea Financiara