Românii privesc spre viitor cu o îngrijorare profundă: opt din zece cetățeni descriu anul 2025 drept unul marcat de dificultăți, iar perspectivele pentru 2026 rămân sumbre. Potrivit celor mai recente date, 63% din populație este convinsă că economia României va intra, cel mai probabil, în recesiune pe parcursul acestui an.

Deși opt din zece români au pus eticheta de an „prost” peste 2025, un optimism prudent începe să prindă contur pentru perioada următoare. Potrivit studiului global Ipsos, realizat în 30 de țări, 70% dintre consumatori speră la o îmbunătățire în 2026, chiar dacă părerile rămân extrem de polarizate atunci când vine vorba de soliditatea economiei mondiale.

Majoritatea românilor (79%) a pus eticheta de an „prost” peste 2025

Majoritatea românilor (79%) au pus eticheta de an „prost” peste 2025, plasând România pe locul al patrulea la nivel mondial în topul pesimismului național, după Franța (85%) și înaintea mediei globale de 66%. Această stare de spirit negativă se reflectă și în plan personal, unde peste jumătate dintre conaționalii noștri (53%) consideră că anul trecut a fost unul dificil pentru ei și familiile lor. Deși situația actuală pare sumbră, ea este totuși mai favorabilă decât în vârful pandemiei din 2020, când nemulțumirea generală atingea cote record de 90%.

Totuși 70% dintre români speră că 2026 va fi mai bun

Privind spre viitor, 70% dintre români speră că 2026 va fi mai bun, aliniindu-se optimismului global de 71%. Cu toate acestea, speranța este dublată de un pragmatism sever în privința stabilității: doar 29% cred în încheierea războiului din Ucraina și mai puțin de jumătate anticipează o economie mondială mai puternică. Pe fondul tensiunilor comerciale internaționale, România se numără printre statele cele mai convinse de iminența unei recesiuni (63%), în timp ce doar o treime dintre cetățeni se așteaptă la o creștere a venitului disponibil, restul fiind descurajați de majorarea taxelor și de liberalizarea prețurilor la gaze.

Incertitudinea economică este dublată de o percepție acută a instabilității sociale

Incertitudinea economică este dublată de o percepție acută a instabilității sociale. 67% dintre români anticipează manifestări publice de amploare sau revolte împotriva modului în care este condusă țara, o creștere semnificativă de 22 de puncte procentuale față de anii precedenți. În schimb, România rămâne una dintre cele mai sigure țări în percepția colectivă privind riscul terorist, doar 13% dintre respondenți temându-se de un astfel de scenariu. Totodată, populația resimte o presiune demografică și socială majoră, 74% așteptându-se la o scădere a numărului de locuitori, iar 71% la o creștere a fluxului de imigranți.

Două treimi dintre români se tem că inteligența artificială va duce la pierderea locurilor de muncă

În sfera tehnologiei și a mediului, temerile sunt la fel de polarizate. Două treimi dintre români se tem că inteligența artificială va duce la pierderea locurilor de muncă, deși o parte considerabilă speră încă în crearea unor noi oportunități profesionale. Deși îngrijorările climatice imediate au fost parțial umbrite de cele financiare, 77% dintre români se așteaptă la creșterea temperaturilor globale și la fenomene meteo extreme în cursul acestui an.

Ca mecanism de adaptare la acest context volatil, românii plănuiesc să se retragă în zona de confort personal și social. Un procent record de 91% intenționează să petreacă mai mult timp cu familia și prietenii, iar 80% vor să facă mai multă mișcare. Există, de asemenea, un interes peste media europeană pentru îmbunătățirea aspectului fizic și o pasiune constantă pentru sportul rege, 72% dintre români declarând că vor urmări Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. În ciuda dorinței de deconectare, doar 29% dintre conaționali sunt dispuși să reducă timpul petrecut pe rețelele sociale, preferând să rămână ancorați în mediul digital în ciuda provocărilor de zi cu zi.