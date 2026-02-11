România continuă să ocupe o poziție marginală pe harta investițiilor europene, clasându-se pe penultimul loc în Europa în ceea ce privește activele nete per capita deținute în fonduri de investiții. Cu o medie de doar 588 de euro per locuitor, piața locală se află la o distanță uriașă de media europeană.

Deși câștigăm mai bine, românii rămân „repetenți” la capitolul investiții: suntem pe penultimul loc în Uniunea Europeană când vine vorba de banii puși la treabă în fonduri de investiții.

În timp ce vecinii noștri maghiari sau polonezi au învățat să facă banii să producă pentru ei, un român mediu deține doar 588 de euro în astfel de instrumente financiare – o sumă infimă față de restul Europei, care arată că preferăm încă să ținem economiile „la saltea” sau în depozite bancare cu profituri minime.

Radiografia investițiilor: Unde se află România față de vecini

Datele oferite de Asociația Administratorilor de Fonduri (AAF) pentru finalul anului 2025 arată o prăpastie uriașă între România și restul regiunii. Deși am depășit Bulgaria, suntem încă departe de a înțelege cum funcționează multiplicarea banilor prin fonduri colective.

Comparația care ne dă de gândit:

Ungaria: 5.378 euro / locuitor (de 9 ori mai mult decât noi)

Cehia: 3.563 euro / locuitor

Polonia: 2.601 euro / locuitor

România: 588 euro / locuitor

Bulgaria: 286 euro / locuitor

O oportunitate ratată?

Cu o populație de 19 milioane de oameni, România are un potențial uriaș. În loc ca banii să stea blocați, aceștia ar putea fi investiți în companii care cresc, generând profituri mai mari pentru cetățeni pe termen lung. Diferența de mii de euro dintre noi și maghiari sau cehi nu reprezintă doar bogăție, ci mai ales educație financiară – capacitatea de a alege un instrument care să bată inflația.

Această rămânere în urmă indică faptul că piața românească este încă „verde”, iar cei care vor începe să investească acum au șansa de a prinde valul de creștere pe care restul Europei Centrale l-a speculat deja.