România riscă să devină „codașa” regiunii în 2026, cu o performanță economică ce va depăși doar Slovacia în clasamentul Europei Centrale și de Est. Potrivit celor mai recente estimări Coface, prognozele de creștere pentru București sunt cele mai pesimiste din întregul bloc ECE, lăsând țara în urma vecinilor din Polonia, Ungaria sau Bulgaria în ceea ce privește dinamismul și reziliența economică.

România: O creștere sub potențial pe fondul ajustărilor fiscale

În timp ce restul regiunii accelerează, economia românească este proiectată să evolueze mult sub capacitatea sa reală, cu un avans modest de doar 1,3% în 2026. Conform analizei Coface, această performanță slabă este rezultatul direct al încercărilor Guvernului de a repara starea precară a finanțelor publice. Mateusz Dadej, director de cercetare economică în cadrul instituției, subliniază că măsurile necesare pentru corectarea deficitului bugetar vor acționa ca o frână asupra dinamismului economic național, transformând România într-un exemplu negativ la nivel regional.

Motorul polonez și revirimentul ceh

La polul opus, Polonia se profilează drept liderul incontestabil al Europei Centrale și de Est. Economia poloneză este așteptată să atingă vârful său ciclic în 2026, cu o creștere robustă a PIB-ului de 3,8%. Acest salt este susținut de accelerarea absorbției fondurilor europene din PNRR, unde Varșovia recuperează rapid decalajele, dar și de un mediu monetar mai relaxat, cu rate ale dobânzilor în scădere care încurajează investițiile masive. În paralel, Cehia își va menține un impuls solid de 2,8%, stimulat de un consum intern revigorat și de o politică fiscală mai permisivă sub noua administrație de la Praga.

Strategii electorale în Ungaria și „luna de miere” a Bulgariei

În Ungaria, deși datele recente indică o situație economică sumbră, anul 2026 va aduce o creștere de 2% pe fondul unor măsuri fiscale relaxate, adoptate strategic înainte de alegeri. Totuși, analiștii avertizează că acest impuls ar putea fi doar unul de scurtă durată. În acest timp, Bulgaria se pregătește pentru „luna de miere” economică adusă de aderarea la zona euro. Adoptarea monedei unice este prognozată să crească încrederea investitorilor și să mențină consumul la un nivel solid, generând un avans economic de 2,6%.

Stimulentele regionale: Miza PNRR și redresarea Germaniei

La nivelul întregii regiuni ECE, anul 2026 va fi marcat de o cursă contra cronometru pentru utilizarea fondurilor europene. Termenul limită pentru plățile din PNRR creează un scenariu de tipul „folosește-le sau le pierzi”, forțând statele să accelereze investițiile publice. Mai mult, exportatorii din regiune vor beneficia de o gură de oxigen grație redresării modeste a economiei germane. Pe măsură ce măsurile de stimulare fiscală din Germania își vor face simțite efectele, cererea externă va susține un avans mai vizibil al industriilor din Europa Centrală și de Est.