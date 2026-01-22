Compania sud-coreeană Hyundai Rotem se află în negocieri cu România pentru un contract de livrare a tancurilor K2 Black Panther, conform unor date furnizate de Kiwoom Securities. Contractul pentru cele 216 tancuri ajunge la 6,5 miliarde de euro.

Parteneriatul strategic dintre București și Seul intră într-o nouă etapă decisivă, pe măsură ce producătorul Hyundai Rotem avansează în discuțiile pentru furnizarea tancului K2 Black Panther către Armata Română. Potrivit analistului sud-coreean Lee Han-gyeol, România a devenit un candidat central pentru exportul acestor blindate de ultimă generație, în contextul în care Guvernul român a alocat un buget impresionant de aproximativ 6,5 miliarde de euro pentru reînnoirea flotei de tancuri. Proiectul vizează achiziția a 216 unități, la care se adaugă 76 de vehicule derivate, precum tractoare de evacuare, poduri mobile și dragoare de mine, planul incluzând și producția sau integrarea unor componente direct în industria autohtonă.

Deși România a semnat deja un acord pentru 54 de tancuri americane Abrams, competiția pentru restul de peste 200 de vehicule rămâne deschisă

Deși România a semnat deja un acord pentru 54 de tancuri americane Abrams, competiția pentru restul de peste 200 de vehicule rămâne deschisă. În timp ce opțiuni precum Leopard 2A8 sau modelele americane M1A2 SEPv3 sunt luate în calcul, specialiștii atrag atenția că vehiculul american ar putea fi prea greu pentru infrastructura rutieră și feroviară din România. În acest scenariu, K2 Black Panther se distinge ca o alternativă extrem de competitivă datorită tehnologiei sale avansate și mobilității superioare.

Din punct de vedere tehnic, K2 Black Panther este considerat unul dintre cele mai performante tancuri principale de luptă din lume. Acesta dispune de un tun de 120 mm cu încărcător automat și un motor puternic de 1.500 CP, însă trăsătura sa cu adevărat inovatoare este suspensia hidropneumatică inteligentă. Aceasta îi permite tancului să își modifice garda la sol sau să se încline în diverse direcții pentru a trage eficient în teren muntos sau accidentat. Totodată, blindajul compozit modular și sistemele de protecție activă îl pregătesc pentru cerințele războiului digitalizat, fiind capabil să detecteze și să urmărească țintele în mod automat.

Dezbaterile privind utilitatea tancurilor într-o eră dominată de drone rămân de actualitate

Dezbaterile privind utilitatea tancurilor într-o eră dominată de drone rămân de actualitate, însă experți militari și generali, precum Mircea Mîndrescu, subliniază că aceste vehicule rămân indispensabile pentru proiecția puterii și controlul teritorial, cu condiția să fie protejate corespunzător. Această potențială achiziție se înscrie într-un amplu proces de modernizare a armatei române, care include deja investiții majore în vehicule blindate 4×4, mașini de luptă pentru infanterie, nave de patrulare și avioane de generația a cincea, consolidând astfel capacitatea defensivă a țării în cadrul flancului estic al NATO.

Comparație: K2 Black Panther (Coreea de Sud) vs. M1A2 Abrams (SUA)