Banca Națională a României (BNR) raportează o consolidare a rezervelor internaționale la începutul anului 2026. Pe fondul unor fluxuri financiare intense, rezervele totale (valută și aur) au urcat la 80 de miliarde de euro, marcând o creștere de 3 miliarde față de nivelul de la finalul anului trecut.

Fluxurile valutare: Intrările depășesc plățile datoriei publice

Rezerva valutară propriu-zisă a ajuns la 65,81 miliarde de euro, reflectând o gestionare activă a conturilor statului. Aproximativ 4,7 miliarde de euro au intrat în vistieria BNR, fluxuri generate în principal de alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și de ajustările rezervelor băncilor comerciale. Din rezerve au ieșit 3,7 miliarde de euro, sume destinate în special plății dobânzilor și rambursării datoriei publice externe.

Pentru perioada imediat următoare, presiunea rămâne sub control, Ministerul Finanțelor estimând plăți scadente de aproximativ 1,2 miliarde de euro în cursul lunii februarie.

Tezaurul de aur a rămas stabil, la 103,6 tone

În timp ce valuta a cunoscut fluctuații, rezerva de aur a României a rămas constantă la nivel cantitativ, menținându-se la pragul strategic de 103,6 tone. Datorită evoluției prețurilor pe piețele internaționale, valoarea actuală a tezaurului este estimată la 14,2 miliarde de euro, oferind o ancoră de încredere pentru bonitatea țării.

Piața valutară la 2 februarie: Euro sub pragul de 5,10 lei

Cotațiile afișate de BNR luni, 2 februarie 2026, indică o ușoară întărire a monedei naționale în raport cu moneda unică europeană, dar o presiune din partea dolarului:

Euro: 5,0959 lei (ușoară depreciere a monedei europene);

Dolarul american: 4,2958 lei (în creștere față de leu);

Gramul de aur: 644,91 lei (o scădere semnificativă, de aproximativ 54 de lei, față de ziua precedentă).

Raportul de forțe pe plan internațional s-a modificat și el, euro scăzând față de dolar până la o paritate de 1,1863$.

Cotațiile altor monede

Evoluțiile valutare au fost mixte și pentru celelalte monede de referință. Francul elvețian a fost cotat la 5,5372 lei, în timp ce lira sterlină a ajuns la valoarea de 5,8854 lei.

În zona monedelor emergente, atenția investitorilor se îndreaptă către yuanul chinezesc, cotat la 0,6186 lei, și realul brazilian (0,8164 lei). Aceste cursuri, calculate zilnic de BNR pe baza tranzacțiilor interbancare, reprezintă reperul oficial pentru toate decontările financiare și contractele comerciale valabile în următoarele 24 de ore.