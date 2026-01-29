Aurul spulberă record după record: metalul prețios a atins joi un nou maxim istoric în cotațiile BNR, confirmându-și statutul de activ de refugiu suprem. Creșterea amplă a prețului pe gram marchează un reper fără precedent pe piața românească, pe fondul unei cereri globale masive alimentate de incertitudinile economice.

Piața metalelor prețioase din România a trăit joi, 29 ianuarie 2026, una dintre cele mai dinamice ședințe din ultimele luni. Aurul a atins un nou maxim istoric, stabilind un record absolut în raport cu moneda națională, pe fondul unei volatilități accentuate la nivel internațional.

Creștere fulminantă în doar 24 de ore

Cotația oficială a aurului a urcat la 755,1450 lei pentru un gram, marcând un salt impresionant față de valoarea de 720,7478 lei înregistrată în ședința anterioară. Această diferență de peste 35 de lei într-o singură zi reprezintă una dintre cele mai ample variații pozitive din istoria recentă a raportărilor BNR.

Această evoluție transformă aurul în principala vedetă a portofoliilor de investiții, confirmând reîntoarcerea masivă a capitalului către activele de refugiu în perioade de incertitudine globală.

Leul sub presiunea dolarului

În timp ce aurul a dominat atenția investitorilor, piața valutară a înregistrat mișcări mai temperate, dar care au favorizat scumpirea metalului prețios pe plan local. Dolarul american a înregistrat o ușoară apreciere în fața leului, punând presiune suplimentară pe prețul aurului (care este cotat internațional în dolari). Euro și celelalte valute au avut variații limitate, menținând un curs relativ stabil, fără a urma amplitudinea creșterii înregistrate de metalul galben.

Factorii din spatele recordului

Conform experților, prețul record de astăzi este rezultatul unei „furtuni perfecte” economice. Contextul internațional volatil. Conflictele sau incertitudinile economice externe împing marii investitori să cumpere aur pentru protecția capitalului. Evoluția cursului de schimb. Deprecierea leului în raport cu dolarul american face ca prețul gramului de aur, raportat la moneda națională, să crească automat. Presiunea cererii. Interesul crescut al populației și al instituțiilor financiare pentru active solide a atins cote maxime.