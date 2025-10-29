Producătorul american de cipuri Nvidia a devenit prima companie din lume care a depășit valoarea bursieră de 5 trilioane de dolari. Performanța confirmă rolul central al Inteligenței Artificiale în economia globală.

După deschiderea ședinței de tranzacționare de miercuri de pe Wall Street, acțiunile Nvidia au urcat la 210,90 dolari, marcând o creștere de aproape 5%. Această evoluție a ridicat valoarea totală de piață a companiei peste pragul simbolic de 5.000 de miliarde de dolari, un record absolut pentru o companie listată la bursă.

Creșterea spectaculoasă a titlurilor Nvidia este strâns legată de dezvoltarea accelerată a Inteligenței Artificiale. De la lansarea ChatGPT, în noiembrie 2022, cererea pentru cipurile grafice produse de companie a crescut exponențial.

În această perioadă, valoarea acțiunilor Nvidia s-a majorat cu peste 1.000%, contribuind semnificativ la performanța indicelui bursier american S&P 500, care a atins la rândul său maxime istorice.

Analiștii pieței financiare remarcă faptul că această evoluție a generat și o dezbatere privind posibilitatea formării unei noi bule speculative în sectorul tehnologic, similară cu cea din anii 2000. Cu toate acestea, mulți investitori văd în Nvidia o companie care a depășit statutul de simplu producător de cipuri și care definește standardele actuale din industria AI.

Depășirea pragului de 5.000 de miliarde de dolari reflectă transformarea Nvidia dintr-un jucător specializat în cipuri grafice într-un actor esențial pentru infrastructura tehnologică globală. Compania a reușit să devanseze giganți consacrați precum Apple, Microsoft și Alphabet, devenind motorul central al revoluției AI.

Valoarea actuală a companiei, care vine la doar câteva luni după atingerea nivelului de 4 trilioane de dolari în iulie, este echivalentă cu aproape jumătate din capitalizarea totală a celor 600 de companii incluse în indicele pan-european Stoxx 600.