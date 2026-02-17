Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pregătește modificarea sistemului bonus-malus la RCA, care va duce la o explozie a prețurilor la asigurarea mașinii. Totodată, noile modificări ăi poate scăpa pe șoferii cu accidente multe de încadrarea într-o clasă mare de risc. Acești pot fi co-asigurați alături de un membru al familiei, care are o clasă „bonus malus” mai buună.

utoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pregătește o reformă majoră a regulilor privind asigurarea obligatorie auto (RCA), vizând modificarea Normei 20/2017. Proiectul propune o redefinire a sistemului bonus-malus, scopul principal fiind o diferențiere mult mai drastică între șoferii prudenți și cei care provoacă accidente.

Extinderea sistemului bonus-malus și penalizări mai aspre

Una dintre cele mai importante schimbări vizează structura claselor de risc. Sistemul actual, limitat la opt categorii, va fi extins la 14 clase de bonus și 12 clase de malus. Această segmentare mai detaliată va duce la o variație accentuată a prețurilor, reflectând mai fidel istoricul fiecărui conducător auto.

Penalizările devin, de asemenea, mult mai severe. Un accident soldat cu daune materiale va atrage pierderea a două clase, în timp ce un incident cu vătămări corporale va însemna o retrogradare de patru clase. Cele mai dure sancțiuni sunt rezervate șoferilor care provoacă accidente sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive; în aceste cazuri, penalizarea se poate dubla, ajungând până la scăderea directă cu șase clase.

Tarife de trei ori mai mari pentru șoferii indisciplinați

Cea mai drastică măsură îi vizează pe șoferii încadrați în clasa maximă de malus, M12. Dacă în prezent majorarea tarifului de bază era plafonată la aproximativ 80%, noua formulă de calcul ar putea urca prețul poliței până la de trei ori valoarea standard. Prin această abordare, ASF urmărește descurajarea comportamentului riscant la volan și transferarea costurilor financiare către cei care generează frecvent daune.

Introducerea poliței RCA de familie și facilități pentru șoferii cu experiență

Proiectul introduce conceptul de poliță comună pentru membrii aceleiași familii. În acest scenariu, coeficientul bonus-malus va fi calculat ca o medie a claselor tuturor șoferilor înscriși în contract. De asemenea, va fi permis transferul claselor de bonus între membrii familiei, mecanism menit să echilibreze costurile în cadrul unei gospodării.

O veste bună vine pentru persoanele care își încheie prima poliță RCA, dar dețin permis de conducere de cel puțin trei ani. Aceștia nu vor mai începe de la nivelul standard, ci vor fi încadrați direct la clasa B2, beneficiind de o reducere inițială. În schimb, șoferii începători vor rămâne încadrați la nivelul neutru, B0.

Noi opțiuni contractuale și transparență sporită

Noile reglementări propun și introducerea unor clauze opționale, disponibile contra cost. Șoferii vor putea opta pentru franșiză, pentru suspendarea temporară a poliței sau pentru o clauză de „protecție a bonusului”, care permite menținerea clasei actuale chiar și în cazul producerii unui accident.

Totodată, asigurătorii vor avea obligații stricte privind transparența. Aceștia vor trebui să explice clar structura costurilor și motivele care stau la baza creșterii primei de asigurare la reînnoire, oferind detalii precise despre modul în care istoricul de conducere a influențat tariful final.