Mii de pensionari apelează la împrumuturi chiar și de câteva zeci de lei din cauza traiului tot mai greu. Facturile tot mai mari, alimentele care se scumpesc de la o zi la alta și medicamentele necesare îi determină pe mulți dintre vârstnici să apeleze la împrumuturi pentru traiul zilnic.

„Sa fie niste bani pentru zile negre. M-am ales cu o pensie de CAP dupa 40 de ani de serviciu…Acum sa fie pentru zile negre, nu se stie… Sa aiba copiii de unde sa scoata… Strangem cureaua la maximum pana se rupe”, spune un pensionar.



„(Am venit aici – n.r.) Să mă înscriu in CAR. Dacă nu mă imprumut, de unde să aibă nevasta dupa moartea mea? Nu avem cum sa ne tinem, bolnavi asa cum suntem, jumatate de pensie se duce pe medicamente”, spune un altul.



Copleșiți de scumpirile din ultimul an, oamenii spun că facturile la întreținere și utilități au devenit un coșmar. Singura variantă a pensionarilor sunt acum împrumuturile la Casele de Ajutor Reciproc și pentru că la bănci dobânzile sunt mult mai mari.

„Vin la noi pensionarii pentru ca chiar acum, in acest an, am introdudus o facilitate pentru dumnealor. Am redus dobanzile si nu numai, am introdus o bonificatie pentru fondul pe care l-au depus la noi”, a declarat Alexandru Tudoroaie, presedintele ACARP Targu Jiu.



Reprezentanții Caselor de Ajutor Reciproc spun că se așteaptă la o creștere a numărului vârstnicilor care vin să se împrumute, în special înainte de Sărbătorile Pascale.