Carrefour, cel mai mare retailer alimentar din Europa, a anunțat joi că își cedează filiala din România către Paval Holding, compania de investiții controlată de frații Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman.

Tranzacția este evaluată la 823 de milioane de euro și marchează una dintre cele mai importante mișcări din piața locală de retail din ultimii ani.

Frații Pavăl vor prelua Carrefour România. Tranzacția, evaluată la 823 milioane de euro

Potrivit datelor disponibile, Carrefour operează în România aproximativ 460 de magazine în diverse formate, hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate, unități de tip discount și cash&carry, și a raportat anul trecut vânzări de aproape 3 miliarde de euro.

De-a lungul procesului de vânzare, mai multe companii și-au exprimat interesul, însă Paval Holding a rămas singurul ofertant final. Valoarea tranzacției a fost estimată anterior între 750 și 900 de milioane de euro.

Evoluția Carrefour pe piața din România

Carrefour a intrat pe piața românească în 2001, odată cu deschiderea primului hipermarket în cartierul Militari din București. Extinderea rapidă a urmat atât prin deschideri proprii, cât și prin achiziții importante — Artima, Cora și Billa.

Deși formatul de hipermarketuri continuă să genereze cea mai mare parte a veniturilor, tendințele de consum se orientează tot mai mult către magazinele de proximitate și discounterii, unde competiția este acerbă.

Un pas strategic pentru Paval Holding

Prin această achiziție, frații Pavăl, cunoscuți pentru succesul Dedeman, liderul pieței de bricolaj, pătrund într-un sector complet nou: retailul alimentar. Surse din piață susțin că tranzacția ar putea include și partea imobiliară a operațiunilor Carrefour, ceea ce ar oferi Paval Holding un avantaj strategic pe termen lung.

Totodată, grupul francez ar putea încheia un acord de franciză pentru ca magazinele să continue să funcționeze sub brandul Carrefour, așa cum s-a întâmplat și pe alte piețe internaționale.

Carrefour, un gigant global în transformare

La nivel global, Carrefour are o cifră de afaceri de peste 85 de miliarde de euro și este prezent în aproximativ 40 de țări. Compania desfășoară operațiuni directe doar în șapte piețe-cheie: Franța, Spania, Belgia, Polonia, România, Brazilia și Argentina.

Această tranzacție semnalează o reconfigurare majoră a industriei de retail din România, consolidând totodată poziția Paval Holding printre cele mai puternice grupuri antreprenoriale din Europa Centrală și de Est.