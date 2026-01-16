Fenomenele meteo extreme au fost responsabile pentru aproape toate pierderile de 224 de miliarde de dolari generate de dezastre naturale. Datele prezentate de reasigurătorul german Munich Re subliniază frecvența și intensitatea „alarmantă” a inundațiilor și incendiilor, semnalând faptul că presiunea climatică asupra economiei globale atinge praguri de nesustenabilitate.

Anul 2025 a fost marcat de un contrast izbitor între scăderea valorii totale a pagubelor materiale și creșterea alarmantă a numărului de victime omenești cauzate de dezastrele naturale. Deși pierderile economice globale de 224 de miliarde de dolari reprezintă o diminuare cu 39% față de vârful de 368 de miliarde atins în anul precedent, bilanțul deceselor a urcat la aproximativ 17.200 de persoane, depășind semnificativ pragul de 11.000 de morți înregistrat în 2024. Din totalul pagubelor de anul trecut, aproximativ 108 miliarde de dolari au fost acoperite prin asigurări, într-un peisaj dominat de inundații și furtuni care confirmă avertismentele oamenilor de știință privind creșterea frecvenței și severității acestor fenomene.

Cel mai costisitor eveniment din istoria recentă a fost reprezentat de incendiile de vegetație din zona Los Angeles, care au provocat daune de 53 de miliarde de dolari și au dus la pierderea a 30 de vieți, devenind cel mai scump incendiu de vegetație înregistrat vreodată. În schimb, cea mai mare tragedie umană a anului a fost provocată de cutremurul de 7,7 grade din Myanmar, care a ucis 4.500 de oameni și a generat pagube de 12 miliarde de dolari, dintre care doar o mică fracțiune a fost asigurată, evidențiind vulnerabilitatea extremă a regiunilor mai puțin dezvoltate.

Sezonul cicloanelor tropicale a oferit o imagine atipică: deși în Atlanticul de Nord s-au format trei uragane de categoria 5, un record ce amintește de anul 2005, pierderile totale de 37 de miliarde de dolari au rămas sub mediile multianuale deoarece niciun fenomen major nu a lovit uscatul în Statele Unite. Totuși, uraganul Melissa a devastat Caraibele, provocând distrugeri de aproape 10 miliarde de dolari în Jamaica și Cuba. În același timp, în regiunea Pacificului, Japonia a fost ferită de impact, însă Asia de Sud-Est, inclusiv Thailanda, Vietnam și China, s-a confruntat cu inundații severe și taifunuri care au afectat zona mult mai intens decât de obicei.