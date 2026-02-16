România a depășit pragul datoriei de 60% din PIB încă din octombrie 2025, conform datelor care arată o creștere masivă a împrumuturilor în mandatul guvernului Bolojan. De la 1.040 miliarde de lei în iunie, datoria a urcat la 1.121 miliarde de lei la finalul lui noiembrie, marcând o acumulare de 81 miliarde de lei în mai puțin de jumătate de an.

România a atins un punct de cotitură îngrijorător în ceea ce privește stabilitatea sa economică. Cele mai recente rapoarte publicate de Ministerul Finanțelor scot la iveală faptul că datoria publică a spart pragul critic de 60% din produsul intern brut (PIB) încă din luna octombrie a anului trecut. Această bornă nu este doar o cifră statistică, ci un angajament ferm asumat de țara noastră prin tratatele de aderare la Uniunea Europeană, a cărui încălcare atrage după sine obligații legale stricte și presiuni coordonate de la Bruxelles.

Explozia datoriei sub guvernul Bolojan

Datele oficiale aferente lunilor octombrie și noiembrie 2025 indică un ritm accelerat de împrumut. De la preluarea mandatului și până la finalul lunii noiembrie, guvernul actual a adăugat nu mai puțin de 81 de miliarde de lei la datoria publică totală. În cifre absolute, datoria a urcat de la 1.040 miliarde de lei (înregistrată în iunie 2025) la un vârf istoric de 1.121 miliarde de lei. Această evoluție arată că, în timp ce atenția publică era îndreptată către alte priorități, sustenabilitatea fiscală a fost serios pusă sub semnul întrebării.

Reduceri forțate ale datoriei

Depășirea acestui plafon activează automat mecanisme de corecție prevăzute atât în legislația europeană, cât și în cea națională. Conform Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare, situația actuală nu mai lasă loc de interpretări sau amânări. Articolul 10 al acestei legi stipulează clar: odată ce datoria trece de 60% din PIB, aceasta trebuie redusă cu o rată medie de 5% pe an.

Practic, Guvernul și Parlamentul sunt acum obligați prin lege să colaboreze pentru a opri „hemoragia” financiară. Executivul are datoria de a prezenta, cel târziu în semestrul următor constatării depășirii (adică în viitorul foarte apropiat), un program riguros de reducere a deficitului și a datoriei publice.

Ce urmează pentru Guvern și Parlament?

Programul de redresare nu poate rămâne la stadiul de simplă strategie guvernamentală; acesta trebuie să fie adoptat sub formă de lege, trecând prin filtrul și votul Parlamentului. Măsurile impuse vor trebui să fie de natură urgentă, vizând direct reducerea necesarului de finanțare.

Obligațiile concrete care apasă acum pe umerii decidenților politici includ:

Elaborarea imediată a unui plan de reducere a datoriei publice;

Identificarea de măsuri urgente pentru scăderea deficitului bugetar;

Asigurarea unui ritm anual de scădere a ponderii datoriei în PIB cu aproximativ 5 puncte procentuale, până la revenirea sub limita de siguranță.

Această situație pune o presiune imensă pe agenda politică a anului 2026, transformând disciplina fiscală dintr-o recomandare a partenerilor externi într-o obligație juridică internă ce nu mai poate fi ignorată.