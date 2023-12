Cu un război la graniță, România cumpără rachete de un MILIARD de euro pentru sistemul Patriot

Armata română face o nouă achiziție. Ministerul Apărării anunță că va cumpăra 200 de rachete aeriene pentru sistemul Patriot. Întreaga achiziție costă aproape 1,1 miliarde de euro.

Prima tranșă de 35% din valoarea totală a rachetelor trebuie plătită americanilor până în primăvara anului viitor.

Ministerul Apărării a trimis comisiilor de Apărare din Parlament solicitarea pentru achiziția rachetelor.

Achiziţia se va face în contextul crizei de securitate din regiune, pentru operaţionalizarea şi consolidarea capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol. Cumpărarea celor 200 de rachete va fi efectuată prin Agenţia NATO pentru Sprijin şi Achiziţii (NATO Support and Procurement Agency – NSPA), prin atribuirea unui contract către Compania COMLOG/Germania, pentru fabricarea rachetelor, şi printr-un acord FMS (Foreign Military Sales) tip LOA (Letter of Offer and Acceptance) cu Guvernul Statelor Unite ale Americii, pentru omologarea rachetelor fabricate în Europa, se arată în documentul trimis Legislativului.

România are 7 sisteme Patriot încă din 2017. O singură rachetă antiaeriană costă 5,5 milioane de euro, fără TVA. Rachetele antiaeriene pot lovi pe raze cuprinse între 80 și 160 de kilometri.