Controverse pe legea bugetului României pe 2024 – De unde ia Guvernul bani de pensii – Ultimele calcule – CINE primește mai mult

Controversă uriașă pe legea bugetului! Proiectul încă nu este gata, deși legea trebuia publicată de luni în transparență, potrivit unor surse Realitatea PLUS. Se lucrează în continuare la împărțirea banilor, chiar dacă noua lege vine deja cu multe controverse, pentru că cei mai mulți bani merg la primari, fiind an electoral. În plus, de mulți bani este nevoie și pentru pensii, iar executivul speră să îi strângă din reorganizarea ANAF.

Liniile generale pentu Bugetul 2024 au fost deja trasate chiar dacă mai există încă discuții. Bugetul a fost deja convenit în coaliție, anunță Realitatea PLUS. Proiectul de buget pentru anul viitor a fost discutat duminică, 10 decembrie, în coaliție, între premierul Marcel Ciolacu și președintele PNL, Nicolae Ciucă.

ugetul pe anul viitor va conține un procent de 7,3% pentru investiții, „cel mai mare procent pe investiții din istoria României”, 4,1% la Educație, „un buget iarăşi istoric, o mărire de 60% a bugetului pe educaţie”, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. De asemenea, șeful Executivului a mai precizat că salariile funcționarilor vor crește de anul viitor cu 5%, mai puțin cele ale demnitarilor, iar unele ministere vor avea parte de majorări consistente.

Controversa pe legea bugetului vine din cauză că anumite ministere primesc mai mulți bani în timp ce altele, considerate anterior ca fiind prioritare, au parte de sume mai mici de la buget, relatează Realitatea PLUS.

De exemplu, Ministerul Sănătății, deși primește mai mult decât a avut în anul 2023 – 17 miliarde de lei, este cea mai mica alocare dintre toate, deși Executivul preciza că sănătatea reprezintă o prioritate, relatează Realtatea PLUS.

Educația primește mulți bani, 56 de miliarde de lei, pentru că este nevoie de aplicarea noilor legi ale Educației, dar și pentru salariile profesorilor.

Mulți bani vor merge, potrivit bugetului pe 2024, și la Ministerul Dezvoltării, pentru că anul viitor au loc patru tururi de alegeri, astfel că sume de bani sunt orientate la nivel local, către primării și autoritățile locale.

Cei mai mulți bani merg la Ministerul Muncii – 66 de miliarde de lei, pentru majorările de pensii și celelalte creșteri anunțate. Potrivit surselor Realitatea PLUS, peste 200 miliarde de lei vor fi folosite anul viitor doar pentru pensii și ajutoare sociale.

CUM SE ÎMPART BANII ROMÂNIEI PENTRU 2024



– Ministerul Muncii: 66 miliarde lei

* cheltuieli cu pensii și ajutoare sociale = 212 miliarde lei

– Ministerul Sănătății: 17 miliarde – creștere cu 36% față de anul 2023

– Ministerul Educației: 56 miliarde lei – creștere cu 61% față de anul 2023

– Ministerul Dezvoltării: 23 miliarde de lei, creștere cu 60% față de anul 2023

– Ministerul Transporturilor: 30 miliarde de lei, creștere cu 27% față de anul 2023

Sursa: Realitatea PLUS

„Va fi o majorare de 5% pentru întreg sistemul public, mai puțin la demnitari. Mergem și mai mult pe investiții, va fi un buget de 7,3% pe investiții. Va fi un buget de 4,1% la Educație, un buget istoric. (…) Niciun minister nu va pierde bani anul viitor. Cele care vor primi mai puțini bani sunt cele care au finalizat investițiile și au avut banii pentru cofinanțare anul acesta.”

Despre deficitul de anul viitor, premierul Marcel Ciolacu a mai precizat luni că va fi „cu minim 0,5% față de cât închidem anul acesta, va fi sub 5%”, a declarat Marcel Ciolacu.

Proiectul Bugetului pe 2024 trebuia să fie deja prezentat în transparență publică de luni, 11 decembrie, potrivit surselor Realitatea PLUS. Se așteaptă ca marți, 12 decembrie să fie publicat, pentru ca joi, 14 decembrie, în ședință de guvern să fie trecut, înainte de a fi adoptat de Parlament.

CALENDARUL BUGETULUI ROMÂNIEI PE ANUL 2024

Legea Bugetului pe 2024 va trece în Guvern în această săptămână, joi, 14 decembrie, iar săptămâna viitoare, înainte de Crăciun va ajunge în Parlament, a mai anunțat premierul Marcel Ciolacu.