Piața transporturilor rutiere de mărfuri din România a depășit pragul de 246 de milioane de tone în primele trei trimestre ale anului 2025, marcând un avans de 1,5% față de anul precedent.

Analiza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică pentru primele nouă luni ale anului 2025 indică o consolidare a eficienței în sectorul logistic, parcursul mărfurilor înregistrând o creștere de 4,1% față de anul precedent. Această evoluție este susținută de un avans de 3,9% pe rutele interne, unde transportul pe distanțe scurte (sub 50 km) rămâne predominant, acoperind aproape 60% din volumul total de mărfuri.

Din perspectiva structurii de transport, piața românească este puternic ancorată în sectorul construcțiilor și al exploatărilor, peste jumătate din volumul total fiind reprezentat de minerale și produse de carieră. Totuși, din punct de vedere al parcursului (distanței parcurse), mărfurile grupate de tip „mix” dețin cea mai mare pondere (33,1%), urmate de produsele alimentare și tutun (13%). O notă distinctă a acestei perioade este prevalența transportului în cont propriu, care reprezintă 52,8% din activitatea totală.

Pe plan internațional, transportul rutier de mărfuri (care însumează peste 42,5 milioane de tone) este orientat aproape exclusiv către Uniunea Europeană. Statele membre UE sunt sursa pentru 96,9% din mărfurile descărcate și destinația pentru 95,3% din cele încărcate. Principalii parteneri comerciali ai României rămân Germania, Italia și Ungaria, aceste trei țări controlând fluxurile majore de mărfuri în ambele sensuri.

Iată principalele puncte de reper ale comerțului rutier extern: