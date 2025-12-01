Image: 310674973, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Olekcii Mach / Alamy / Profimedia

Explozie pe piața metalelor prețioase. Prețul argintului a atins cote neatinse în 2025, stabilind un record istoric. Specialiștii avertizează asupra unei penurii tot mai accentuate din cauza dezechilibrului dintre cerere și ofertă.

Prețul argintului a atins un nou record istoric în 2025, o evoluție rapidă influențată hotărâtor de cererea masivă din India, cel mai mare consumator mondial de argint.

Consumul intern din India a propulsat prețurile locale la niveluri nemaiîntâlnite, fiind stimulat de factori multipli. Sezonul festiv, cu sărbători majore, precum Diwali. Sezonul agricol a însemnat creșterea veniturilor în mediul rural. Impunerea unor taxe de 35% de către SUA asupra metalelor a amplificat presiunea pe piață.

Ca urmare, prețul argintului pe piața indiană a atins suma record de 170.415 rupii/kg, marcând o majorare de 85% de la începutul anului, conform CNBC.

Scăderea drastică a rezervelor globale

În paralel cu cererea explozivă din Asia, rezervele globale de argint s-au redus drastic, intensificând preocupările privind disponibilitatea metalului. Depozitele de la Londra (centrul pieței): Stocurile au scăzut de la peste 31.000 de tone în 2022 la doar 22.126 de tone în martie 2025.

Această reducere a rezervelor a declanșat o concurență acerbă la nivel global pentru resursele existente, contribuind semnificativ la prețul record atins de argint în 2025.

