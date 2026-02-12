După un an 2025 dificil, marcat de un declin al vânzărilor, Heineken intră într-o etapă de restructurare agresivă. Producătorul olandez intenționează să reducă personalul global cu până la 7% în următoarea perioadă, prioritizând investițiile în eficiență digitală. Conform unei analize CNBC, planul de economii se bazează pe integrarea soluțiilor de inteligență artificială, menite să optimizeze procesele de lucru și să reducă dependența de forța de muncă umană în sectoarele cheie.

Deși volumele de vânzări ale Heineken au înregistrat o scădere de 2,4%, al doilea mare producător de bere din lume a reușit să raporteze o creștere a profitului operațional de 4,4%. Această performanță financiară, deși marcată de provocări, a fost primită cu entuziasm pe bursă, acțiunile companiei urcând cu 3,4% imediat după anunț.

Pentru anul 2026, compania estimează o creștere moderată a profitului (între 2% și 6%), însă acest progres vine cu un cost social semnificativ: eliminarea a 5.000–6.000 de locuri de muncă.

Economii prin digitalizare

Directorul general, Dolf van den Brink, a explicat că aceste măsuri fac parte din viziunea pe termen lung a grupului, numită EverGreen 2030. Obiectivul este unul ambițios: economii anuale de până la 500 de milioane de euro.

O componentă esențială a acestui plan este mutarea a aproximativ 3.000 de roluri către divizia de servicii interne, unde procesele vor fi optimizate prin digitalizare și Inteligență Artificială. Practic, tehnologia va prelua sarcini repetitive, crescând productivitatea celor 87.000 de angajați care operează în peste 70 de țări. Această etapă de tranziție coincide și cu o schimbare la vârful companiei, van den Brink urmând să predea ștafeta unui succesor în luna mai a acestui an.

„Tsunami-ul” AI lovește piața muncii

Cazul Heineken nu este unul izolat, ci face parte dintr-o tendință globală accelerată. În Statele Unite, datele firmei Challenger, Gray & Christmas arată că AI a fost un factor determinant în aproape 55.000 de disponibilizări doar în anul 2025. Giganți precum Amazon (15.000 de posturi) sau Salesforce (4.000 de posturi în suport clienți) au invocat redundanța creată de noile tehnologii în planurile lor de restructurare.

Nici Europa nu este ocolită de acest fenomen, companii de renume precum Lufthansa și Accenture integrând deja AI în strategiile lor de reorganizare. Această evoluție confirmă avertismentul sumbru al Kristalinei Georgieva (FMI), care compara impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii cu un „tsunami” pentru care majoritatea statelor și companiilor nu sunt încă pregătite.