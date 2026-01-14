România a marcat un succes major în procesul de integrare europeană și globală, obținând un punctaj maxim în cadrul sesiunii de evaluare a Comitetului pentru Analiză Economică și Dezvoltare (EDRC) de la Paris. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că țara noastră a primit „10 din 10” opinii tehnice favorabile, demonstrând în fața reprezentanților celor mai dezvoltate 38 de economii ale lumii că reformele structurale și performanța fiscală sunt rezultate reale, nu simple „scurtături” către aderarea la OCDE.

Progresele prezentate reflectă o schimbare de paradigmă în economia națională, România reușind pentru prima dată să livreze simultan o consolidare fiscală riguroasă și investiții publice record. Cifrele de la finalul anului 2025 și începutul lui 2026 confirmă o corecție consistentă a deficitului bugetar, susținută de o creștere a investițiilor publice până la nivelul de 7,2% din PIB. Acest echilibru sustenabil a fost consolidat prin renegocierea cu succes a PNRR, care a securizat resursele financiare pentru proiecte strategice în transporturi, energie și sănătate, reducând totodată riscul de pierdere a granturilor europene.

Un pilon central al strategiei de aderare rămâne modernizarea administrației fiscale prin digitalizare completă. Până la sfârșitul anului 2026, Hub-ul Digital ANAF va deveni complet operațional, permițând monitorizarea banului public prin software-uri de ultimă generație și un control strict al cheltuielilor. În paralel, politicile guvernamentale vizează menținerea unei predictibilități fiscale care să protejeze capitalul uman și să încurajeze munca formală, evitând presiunile excesive asupra contribuabililor.

Mesajul transmis partenerilor internaționali la Paris a fost unul de maximă încredere, autoritățile de la București considerând că România este pe deplin pregătită ca anul 2026 să marcheze aderarea oficială. În contextul acestor rezultate tehnice impecabile, ministrul Finanțelor a subliniat că la următoarea evaluare economică România nu va mai fi doar un stat candidat, ci va sta la masa discuțiilor ca membru cu drepturi depline al OCDE, statut care va facilita atragerea de noi investiții private și va consolida stabilitatea economică pe termen lung.