Voucherele de vacanta se prelungesc in contextul coronavirusului

Guvernul a adoptat joi o Ordonanta de Urgenta privind prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta la initiativa Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Potrivit OUG Valabilitatea voucherelor de vacanta emise in anul 2019 este prelungita pana la data de 31 mai 2021 in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

„Am luat aceasta masura pentru a rezolva o situatie cauzata de criza coronavirusului din tara noastra. Am decis sa prelungim valabilitatea voucherelor de vacanta pana anul viitor, in luna mai. Am incredere ca atunci cand va trece aceasta criza vom reveni la o viata normala si vom sustine repornirea motoarelor turismului intern. Pana atunci va indemn in continuare sa respectati indicatiile autoritatilor, sa aveti grija de voi si de cei dragi, si, de ce nu, sa calatoriti virtual in toate colturile Romaniei si ale lumii”, a declarat Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Voucherele de vacanta sunt acordate atat personalului din sectorul privat, cat si celui din sectorul public pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihna in regim de turism intern. Insa, in acest moment, avand in vedere riscurile asociate situatiei epidemiologice si masurile dispuse de autoritatile competente in contextul decretarii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, beneficiarii voucherelor de vacanta se afla in imposibilitatea folosirii acestora.

Ministerul precizeaza ca prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta este un demers care vine in sprijinul industriei turismului, cat si a turistilor. Astfel, odata cu adoptarea acestui act normativ, persoanele care au beneficiat de vouchere de vacanta anul trecut, emise in perioada martie 2019 – decembrie 2019, indiferent de suport, le pot folosi ulterior incheierii situatiei epidemiologice actuale si a efectelor ei, pana pe data de 31 mai 2021.

Mai mult decat atat, emiterea voucherelor de vacanta pentru anul in curs se va face exclusiv pe suport electronic. Aceasta masura vine in intampinarea riscurilor asupra sanatatii beneficiarilor, dar si ca urmare a solicitarilor unitatilor emitente. Totodata, Ministerul Economei, Energiei si Mediului de Afaceri precizeaza ca „pastreaza dialogul deschis si permanent cu reprezentantii asociatiilor profesionale si patronale din turism, in vederea indentificarii de solutii care ar putea veni in sprijinul acestui sector puternic afectat de criza generata de noul coronavirus” .

In anul 2019 au fost emise vouchere de vacanta atat pe suport de hartie, cat si electronic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificarile si completarile ulterioare, cu valabilitate un an de la data emiterii.