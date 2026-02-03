Piața de capital de la București a inversat tendința: Evoluție pozitivă pentru principalii indici în ședința de marți

Revenire pe creștere la BVB: indicii au închis marți pe plus, susținuți de un rulaj solid de 26,4 milioane de euro. Ședința a fost caracterizată de o activitate intensă, valoarea totală a schimburilor depășind 134,5 milioane de lei.

Ședința de marți a fost marcată de o evoluție pozitivă pe segmentul principal al Bursei de Valori București. Indicele de referință BET, care urmărește cele mai tranzacționate 20 de companii, a înregistrat o apreciere de 1,48%, atingând valoarea de 27.453,65 puncte. O dinamică similară a fost raportată și de BET-Plus, în timp ce indicele BET-BK, reperul utilizat de administratorii de fonduri, a urcat cu 1,42%.

Sectorul energetic a susținut, de asemenea, trendul ascendent, indicele BET-NG marcând un avans de 1,09%. În contrast cu optimismul general, segmentele mai specifice au înregistrat corecții ușoare: indicele SIF-urilor (BET-FI) a scăzut cu 0,04%, iar piața AeRO a consemnat un declin marginal de 0,09%.

Sectorul bancar și energia, motoarele lichidității

Interesul investitorilor s-a concentrat masiv pe pilonii economiei naționale. Banca Transilvania a condus clasamentul lichidității cu tranzacții de 27,2 milioane de lei, urmată de giganții energetici OMV Petrom (17,9 milioane lei) și Romgaz (11,1 milioane lei). Împreună, aceste titluri au asigurat o parte semnificativă din rulajul total al zilei.

Topul evoluțiilor: Creșteri spectaculoase și corecții notabile

La capitolul randamente, vedetele zilei au fost acțiunile COMCM (+7,29%), urmate îndeaproape de Casa de Bucovina Club de Munte (+7,14%). Chiar și acțiunile operatorului de piață, BVB, au reflectat entuziasmul general, închizând cu un plus de 4,77%.

La polul opus, cea mai severă scădere a fost suferită de titlurile Carbochim, care au pierdut 8,05% din valoare. De asemenea, acțiunile Chimcomplex (-1,44%) și Evergent Investments (-1,29%) au încheiat ziua pe un teritoriu negativ, marcând cele mai importante deprecieri ale ședinței.