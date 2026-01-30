După ce i-a cocoșat pe români cu taxe și scumpiri, Guvernul le permite din nou companiilor străine să exporte profitul

La fel cum s-a împiedicat la tăierea pensiilor speciale și la reducerile din administrație, Guvernul Bolojan dovedește din nou că acționează cu dublă măsură, principalele victime ale austerității fiind tocmai românii de rând și categoriile defavorizate. Vineri, Executivul a decis să suspende reglementarea care nu mai permitea companiilor străine să exporte profitul, pe motiv că ar pune în pericol procesul de aderare a României la OCDE.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, experții OCDE au ridicat suspiciuni că articolul respectiv ar putea genera interpretări contrare standardelor organizației, ceea ce ar fi putut întârzia parcursul de aderare. În acest context, Guvernul a preferat abrogarea temporară a prevederii, până la găsirea unei formule agreate împreună cu specialiștii internaționali.

Dogioiu a insistat că nu este vorba despre o renunțare definitivă la reglementare, ci doar despre suspendarea ei într-o formă care ar putea crea probleme de interpretare. Executivul promite că va reveni cu o variantă compatibilă cu regulile OCDE.

Articolul eliminat viza evitarea unor situații de dublă impozitare și reglementa accesul companiilor la proceduri de soluționare amiabilă a disputelor fiscale. OCDE a semnalat că formularea actuală putea fi interpretată ca discriminatorie în privința deductibilității, contrar angajamentelor asumate de România.

Guvernul susține că va introduce ulterior o nouă prevedere, elaborată în dialog cu OCDE, însă până atunci marile companii pot continua să își transfere profiturile în afara țării fără restricțiile prevăzute inițial.