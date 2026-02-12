Avertisment dur: „Vine perioada de jale!”. Un om de afaceri anunță colapsul economic al României

Imprevizibilitatea fiscală, inamicul nr. 1 al economiei. Dan Ostahie analizează contextul critic în care se află România. Antreprenorul din spatele celor mai mari rețele de retail electro-IT și bricolaj susține că țara se confruntă deja cu efectele unei crize profunde. În viziunea sa, nesiguranța provocată de măsurile guvernamentale incoerente a fracturat încrederea consumatorilor, ducând la o frânare vizibilă a activității comerciale la nivel național.

Dan Ostahie, fondatorul grupului Altex, a oferit o diagnoză tranșantă economiei românești: am intrat deja într-o criză care va fi urmată, inevitabil, de o „perioadă de jale”. Totuși, spre deosebire de prăbușirea brutală din 2009-2010, pe care o compară cu o „furtună”, antreprenorul consideră actualul context o simplă „ploaie de primăvară”, argumentând că băncile și companiile sunt acum mult mai bine pregătite.

Motorul economiei: Consumul versus Inflația

Pentru un business axat pe retail, precum Altex sau Media Galaxy, ecuația este simplă: evoluția companiei este direct legată de apetitul de cumpărare al românilor. În prezent, acest motor este gripat de o mare problemă de neîncredere, alimentată de incoerența planurilor guvernamentale. Ostahie subliniază că întârzierea deciziilor clare menține o stare de incertitudine care descurajează consumul.

Reforma statului și energia ieftină

Antreprenorul vede două piloni esențiali pe care Guvernul Bolojan ar trebui să își sprijine planul de relansare:

Reducerea aparatului bugetar: Tăierea costurilor de administrare ale statului este văzută ca singura metodă reală de a scădea inflația. Fără o inflație controlată, economia nu poate fi repornită. Energia ca avantaj competitiv: România nu își poate valorifica potențialul industrial atât timp cât prețul energiei este mai mare decât în Germania. Ostahie cere aducerea utilităților sub media europeană pentru a transforma țara într-un hub de producție sustenabil.

Orizontul de timp: 2027, anul redresării

Deși fondurile europene acționează ca o plasă de siguranță, menținând echilibrul monedei naționale, efectele pozitive ale măsurilor de redresare nu vor apărea imediat. Într-un scenariu optimist, Dan Ostahie estimează că primele semne de reviriment vor fi vizibile abia din anul 2027.

Criza ca oportunitate pentru „afaceriștii abili”

În ciuda tonului rezervat, Ostahie vede criza ca pe un moment ideal de repoziționare. Strategia sa pentru această perioadă implică o schimbare de focus: Sacrificarea profitabilității imediate în favoarea fluxului de numerar (cash flow); Concentrarea pe valoarea adăugată oferită clientului. Această abordare permite companiilor să facă un „leverage” (efect de pârghie) odată ce piața reintră pe un trend ascendent, generând astfel o creștere mult mai rapidă decât a competitorilor.