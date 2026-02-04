Stenograme incendiare în dosarul DNA al directorului GFR. Cum plănuia să apeleze la Florian Coldea
Documente obținute în exclusivitate de Realitatea Plus arată discuții detaliate despre modul în care ar fi fost intermediată o presupusă mită într-un dosar ce îl vizează pe un apropiat al lui Gruia Stoica. Stenogramele dialogului dintre Cristian Rădulescu și un practician în insolvență arată că se plănuia și o întâlnire cu Florian Coldea.
CUM A FOST INTERMEDIATĂ ȘPAGA ÎN DOSARUL APROPIATULUI LUI GRUIA STOICA
DAN URSE: Deci!
CRISTIAN RĂDULESCU: Zi!
DAN URSE: Am următorii bani în cont. La...îmi bag...ăștia sunt speriați că am ajuns la birou, da\" nici nu mă bagă în seamă... Cu CNAPDF-ul. Dacă mă întrebi, cel mai simplu era să bag bani în ăsta și să faceți un împrumut luna asta. Să-i plătesc lu\" CNAPDF și să fac raport de închidere ca să scăpăm unii de alții.
CRISTIAN RĂDULESCU: Îhî.
DAN URSE: Dar tu nu ești acolo, adică nu-ți iese într-o lună. Adică ai banii în cont pentru ăștia mici. Nu te pot închide pe ăia… N-ai terminat cesiunea din…
CRISTIAN RĂDULESCU: Îhî.
DAN URSE: Dacă ai terminat cesiunea, fac modificarea tabelului… Dar, dacă mă întrebi, ca să fac eu, ar trebui la procesul-verbal să zic că te-am închis… c-am închis datoria. Cel mai simplu ar fi să rulezi niște bani, să bagi niște bani să-ți vină banii înapoi. Adică i-ai băgat azi, mâine-ți intră înapoi și faci un contract de împrumut.
CRISTIAN RĂDULESCU: Deci...Dane! Vorbești cu mine acum, nu vorbim cu... DAN URSE: Da...
SURSA: SURSE JUDICIARE
NEGOCIERI PENTRU CLĂDIRE ȘI SUME MENȚIONATE ÎN DISCUȚII
DAN URSE: Deci e pentru când iau clădirea. Adică eu să fac în așa fel să luați clădirea... Să trântesc planul ăsta...să...ce să fac?...
CRISTIAN RĂDULESCU: Da! Cam asta…N-a fost cu SIERRA QUADRANT la…
DAN URSE: REMUS a fost cu mulți partener, nu știu. Îi pune să muncească și el face combinații. Mi-e clar, că mi-ai zis, că vrei clădirea. Ai banii, deci pentru ăia nu mai trebuie băgați că sunt în cont… Da, mă...la început mi s-a părut… m-am gândit, nici mult, nici puțin, dar acuma bine, 500.000… Dacă mă costă 100 (n.n. – neinteligibil), cât mă țin ăștia prin instanțe, prin procuraturi, prin d-alea… Ok! Rămâne, e eficientă. Da\"...de unde știu că-i iau?
CRISTIAN RĂDULESCU: Dane, dacă eram eu implicat în chestia asta, că nu sunt avocat, în viața mea nu blocam 12 milioane jumate acuma, pe prafu\" și pe ceața asta de clădire.
SURSA: SURSE JUDICIARE
CUM PLĂNUIAU ÎNTÂLNIREA CU FLORIAN COLDEA
CRISTIAN RĂDULESCU: Că eu i-am dat și varianta dacă nu se poate, că poate zici: ,,Domne, nu se poate!” Am OK-ul să mă întâlnesc cu COLDEA fără să (neinteligibil)
DAN URSE: Uite, dacă mă întrebi, nu știu dacă se poate. Adică mă uit, da\"...
CRISTIAN RĂDULESCU: Deci, Dane!
DAN URSE: Adică nu pot să fac minuni, că eu nu sunt vrăjitor.
CRISTIAN RĂDULESCU: Deci e varianta asta și e varianta aialaltă. Dacă nu se poate asta, că nu se poate, din terțe motive că nu… nu e… am ok-ul să mă întâlnesc și cu COLDEA.
SURSA: SURSE JUDICIARE
