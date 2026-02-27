OUG prin care se reduc taxele pentru persoanele cu handicap publicată în Monitorul Oficial – DOCUMENT

Sursă: Realitatea Financiara

Ordonanța de Urgență privind modificarea unor acte normative în materie fiscal‑bugetară, prin care se reduc o serie de taxe și impozite pentru categorii sociale vulnerabile, a fost publicată vineri seară în Monitorul Oficial. Ordonanța a intrat în ședința de guvern pe ultima sută de metri și a fost adoptată printr-un artificiu, după ce inițial fusese amânată pe motiv că nu ar fi avut toate avizele necesare.

Reduceri la impozitul pe clădiri pentru persoane cu handicap

Ordonanța modifică articolul 456 din Codul Fiscal și introduce reduceri semnificative pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, impozitul pe clădirea folosită ca domiciliu scade cu 50% pentru persoanele cu handicap grav și pentru reprezentanții legali care au în îngrijire astfel de persoane. Pentru persoanele cu handicap accentuat, reducerea este de 25%.

Facilitatea se aplică întregii clădiri dacă aceasta este deținută împreună cu soțul sau soția. În schimb, dacă există coproprietari terți, reducerea nu se aplică părții acestora. Reducerile intră în vigoare pe baza documentelor valabile la 31 decembrie al anului anterior.

Reduceri la impozitul pe teren pentru persoane vulnerabile

Articolul 464 din Codul Fiscal este completat cu prevederi similare pentru terenurile aferente locuinței. Persoanele cu handicap grav beneficiază de o reducere de 50% a impozitului, iar cele cu handicap accentuat de 25%. Măsura se aplică și reprezentanților legali care au în îngrijire persoane cu dizabilități.

Reducerea vizează terenul deținut în comun cu soțul sau soția, însă nu se aplică cotei-parte aparținând unor terți. Ca și în cazul clădirilor, documentele justificative trebuie să fie valabile la finalul anului fiscal precedent.

Reduceri la impozitul pe mijloacele de transport

Ordonanța introduce facilități și pentru impozitul auto. Persoanele cu handicap grav sau reprezentanții lor legali beneficiază de o reducere de 50% pentru un singur mijloc de transport cu capacitate cilindrică sub 2.000 cm³. Pentru persoanele cu handicap accentuat, reducerea este de 25%.

Contribuabilul poate alege vehiculul pentru care solicită reducerea, iar aplicarea acesteia se face începând cu luna următoare depunerii documentelor, dacă nu a beneficiat anterior de scutire.

Primăriile pot reduce taxele locale în 2026

Pe lângă facilitățile pentru persoanele vulnerabile, ordonanța permite autorităților locale să revizuiască, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, cotele adiționale la taxele locale stabilite pentru 2026. Practic, primăriile pot decide scăderea taxelor, în funcție de situația bugetară și de impactul asupra comunității.

Totodată, contribuabilii care au plătit deja impozite majorate pot beneficia de regularizare sau restituire, în baza noilor prevederi.