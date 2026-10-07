Transportatorii amenință cu proteste din cauza TollRo. Amenzile pot ajunge la 2.000 de lei

Publicat 7 oct. 2026, 17:01 Actualizat 7 oct. 2026, 18:45 Sursă Realitatea.net

Primele amenzi aplicate prin sistemul TollRo ar putea scoate transportatorii în stradă. Reprezentanții industriei spun că firmele au ajuns la limita răbdării, în condițiile în care platforma a avut probleme tehnice încă de la lansare, iar unele sancțiuni pot ajunge la 2.000 de lei.

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