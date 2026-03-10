Scandal în Coaliție pe ajutoarele pentru pensionari: PSD respinge tăierile propuse de Bolojan și amenință cu amendamente

Sursă: Realitatea Financiara

Tensiunile din coaliție cresc după ce suma alocată în proiectul de buget pentru ajutoarele destinate pensionarilor ar fi mult mai mică decât cea solicitată de PSD. Ca urmare, potrivit surselor Realitatea Plus social-democrații au decis să nu accepte tăierea impusă de Ilie Bolojanb și să atace direct priuntr-un amendament depus în în Parlament.

PSD propusese inițial o schemă de sprijin cu sume cuprinse între 600 și 1.000 de lei pentru persoanele cu venituri sub 3.000 de lei, iar valoarea pachetului a fost estimată la 3,4 miliarde de lei. În proiectul de buget s-ar regăsi însă doar jumătate din sumă, adică 1,7 miliarde.

În plus, Ilie Bolojan a propus ca măsurile de înghețare a unor venituri să se aplice și anul viitor, iar contribuția CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei rămâne în vigoare.

În fața acestor propuneri, discuțiile dintre liderii partidelor din coaliție au fost extrem de tensionate, iar potrivit unor surse, Sorin Grindeanu a precizat, textual, că „are un mandat ferm”, de la care „nu se abate un milimetru”. „Noi nu negociem banii pensionarilor sau ai copiilor cu handicap! Ne vedem în Parlament!”, a transmis Grindeanu, potrivit Realitatea Plus, ceea ce înseamnă că social-democrații vor depune un amendament în Parlament pentru suplimentarea fondurilor.