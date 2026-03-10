Bugetul 2026 a fost publicat! Planul de austeritate al Guvernului Bolojan: Ce cheltuieli sunt tăiate și unde merg banii

Sursă: realitatea.net

Între austeritate și dezvoltare. Așa arată arhitectura Bugetului 2026, publicată recent de Ministerul Finanțelor. Documentul reflectă efortul guvernului de a ține sub control un deficit public ridicat, simultan cu presiunea uriașă de a nu bloca investițiile publice. Este un pariu riscant pe eficiență, într-un an în care fiecare euro din fonduri europene devine esențial pentru echilibrarea balanței naționale.

Arhitectura bugetară pentru anul 2026, conform proiectului Legii bugetului de stat, reflectă o încercare complexă de echilibrare a finanțelor publice în condiții de presiune economică ridicată. Expunerea de motive estimează venituri bugetare de aproximativ 391,7 miliarde lei, în timp ce cheltuielile programate urcă la 527,4 miliarde lei, generând un deficit semnificativ de circa 135,7 miliarde lei. Dincolo de aceste cifre, documentul permite credite de angajament de peste 712 miliarde lei, reprezentând promisiuni de finanțare pentru proiecte multianuale, ceea ce confirmă faptul că statul continuă să cheltuiască mult peste resursele proprii pentru a menține investițiile în mișcare.

Mecanismele de redistribuire și sprijinul pentru administrația locală

O componentă esențială a noului buget este transferul masiv de resurse către autoritățile locale. Aproximativ 27,7 miliarde lei provenite din TVA vor fi direcționate către primării și consilii județene pentru a susține domenii critice, precum protecția copilului, asistența socială, transportul elevilor și programele educaționale. În paralel, veniturile din impozitul pe venit sunt repartizate după o formulă de calcul menită să reducă discrepanțele regionale: localitățile primesc 63%, consiliile județene 15%, în timp ce cote de 14% și 6% sunt rezervate pentru mecanisme de echilibrare și fonduri de rezervă, restul de 2% fiind alocat instituțiilor culturale locale.

Prioritatea absolută: Sprintul pentru fondurile europene și PNRR

Anul 2026 este tratat în proiectul de lege ca un an decisiv pentru absorbția banilor europeni. Pentru a evita blocarea investițiilor, ordonatorii de credite primesc o flexibilitate sporită, având permisiunea de a muta fonduri între diferite capitole bugetare. În cazul proiectelor europene mai vechi, statul este pregătit să acopere cheltuielile neeligibile din bugetul național doar pentru a asigura finalizarea acestora. În ceea ce privește PNRR, ministerele sunt autorizate să introducă investiții noi cu termen de finalizare până la 31 august 2026, beneficiind de realocări rapide pentru a nu pierde nicio sursă de finanțare externă.

Presiuni sectoriale: Sănătatea, Apărarea și Transporturile

Sistemul de sănătate rămâne o zonă de presiune constantă, bugetul permițând Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să încheie contracte cost-volum pentru medicamente inovative în limita a 8,75 miliarde lei. Pe de altă parte, Ministerul Apărării beneficiază de un regim special de flexibilitate pentru investiții și contracte multianuale, inclusiv prin mecanisme internaționale de tip Foreign Military Financing, confirmând prioritatea strategică a apărării în actualul context geopolitic. Totodată, statul continuă eforturile de stabilizare a operatorului național TAROM, proiectul de buget permițând alocarea de fonduri pentru majorarea capitalului social în vederea reducerii datoriilor și continuării restructurării.

Controlul riguros al Ministerului Finanțelor

Pentru a preveni derapajele fiscale și a ține sub control deficitul, Ministerul Finanțelor introduce un mecanism de monitorizare lunară a limitelor de cheltuieli pentru toate instituțiile publice. Ministerele sunt obligate să transmită date extrem de detaliate privind structura posturilor și salariile medii, nerespectarea acestor raportări sau depășirea termenelor legale putând duce la blocarea imediată a finanțărilor. Acest sistem de supraveghere reprezintă pârghia principală prin care Guvernul Bolojan încearcă să impună o disciplină financiară strictă într-un an marcat de cheltuieli masive.