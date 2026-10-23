România a depășit pragul de 500.000 de locuri de cazare

Scris de Stoica Marian Publicat: 23 oct. 2026, 10:20

România depășește pragul de 500.000 de locuri de cazare, în timp ce apartamentele și camerele închiriate în regim turistic câștigă teren.

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