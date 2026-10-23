Fabrica de la Iași a lui Rinat Ahmetov riscă închiderea

Publicat 23 oct. 2026, 12:24 Sursă Ziarul de Iași

Metrinvest Tubular Iași, fosta ArcelorMittal Tubular Products, traversează o perioadă dificilă din cauza imposibilitării aprovizionării cu materie primă. Salariații au fost trimiși acasă, iar surse apropiate afacerii susțin că se discută despre vânzarea activelor.

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