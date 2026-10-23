Daniel Udrescu: „Marea Uniune Balcanică ce nu a existat niciodată Ungaria, Bulgaria și Coroana României”

Publicat 23 oct. 2026, 19:27 Actualizat 23 oct. 2026, 19:29 Sursă Realitatea.Net

Cum ar fi arătat harta economică și politică a Europei dacă proiectele de uniune din secolele XIX și XX ar fi devenit realitate? Într-o analiză semnată de Daniel Udrescu, sunt readuse în discuție scenarii istorice în care România ar fi putut deveni centrul unui bloc regional alături de Ungaria și Bulgaria, cu influență de la Câmpia Panonică până la Marea Neagră și cu Basarabia în componența sa.

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