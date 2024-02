Șeful Casei de Pensii arată în direct cum se aplică punctele de stabilitate în noua lege – VIDEO

Unele pensii vor crește chiar și cu 90% după recalculare! Este anunțul făcut în exclusivitate de președintele Casei Naționale de Pensii. Daniel Baciu a prezentat și calcule chiar din centrul de comandă al evaluării dosarelor de pensie care arată cine primește mai mulți bani.

Spre exemplu, o femeie care a lucrat în țesătorie peste 40 de ani și are și ani în grupa a doua va primi aproape o mie de lei în plus. Normele de aplicare vor fi publicate la finalul acestei luni. Iată calculele.

„Ne-am uitat in caietul de munca, este vorba despre o doamna care a lucrat tesatoare. Are o pensie de 2611 lei si un stagiu de 42 de ani. S-a inscris la pensie in dec 2023.