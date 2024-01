România văzută din tractor. Producătorii cinstiți sunt dați la o parte de importuri

George face agricultură încă de la vârsta de 18 ani, când a decis să continue afacerea familiei. Acum alături doar de soția și tatăl său se ocupă de 6.000 de metri de pământ unde cultivă roșii. Nu mai apelează la mâna de lucru pentru că e prea scumpă. Nu știe însă cât va mai continua.

„Ce bani… cu agricultura e un loz de noroc pe care îl joci. Oamenii noștri, cumpărătorii și comercianții aruncă cu foarte mult noroi și spun că nu sunt bune că sunt stropite, că sunt forțate, să nu mai vină marfa din import să ne mâncăm fiecare marfa ce produce taranul, sa vina sa ia analize si sa mi primeasca marfa. Ce pot eu să fac cu 2,5 lei? cumperi două ouă”, a spus acesta, conform Realitatea PLUS.

Bărbatul a ajuns la capătul puterilor și se gândește să renunțe. A primit o ofertă din Spania pentru un loc de muncă tot în agricultură, acolo ar câștiga câte 2.500 de euro pe lună. Aici abia trăiește din ce produce.

„Tot trăim cu speranța că se va îmbunătăți ceva. Primele roșii le-am scos la 9 lei și în aceeași zi în câteva ore kilogramul a ajuns la 6 lei. Când este foarte frig, noi nu mai plecăm de lângă ele, chiar și noaptea. Am avut un an când a nins și am cărat lemne cu spatele de acasă. Pe copilul meu nu îl îndemn să facă agricultură, să meargă la școală. Nici să nu pună mâna pe solar”, a mai spus producătorul.