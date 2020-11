Raport BCR: Pandemia a accelerat procesul de digitalizare și cererea de credite imobiliare

Pandemia și restricțiile impuse în interacțiunea fizică au făcut ca segmentele de internet și mobile banking ale BCR să înregistreze un salt semnificativ. Și cererea pentru credite imobiliare a crescut consistent, semn că mulți români, în contextul noilor realități, și-au făcut o prioritate din achiziționarea sau schimbarea locuinței.

La finalul celui de-al treilea trimestru, banca are 1,75 milioane de utilizatori ai bankingului virtual, dintre care peste un milion de utilizatori unici activi ai aplicației George, în creștere cu 60% mai mult față de perioada similară din 2019, potrivit raportului privind rezultatele financiare, prezentat luni.

Numărul de tranzacții prin aplicație a crescut și mai spectaculos, cu 112%, iar 95% din totalul conturilor de economii deschise în 2020 au fost tot prin aplicație, arată raportul BCR.

Și la capitolul creditare la distanță, numărul contractelor încheiate fără interacțiune fizică între client și personalul băncii a ajuns la 23.000, reprezentând 29% din numărul total de credite de nevoi personale.

Cumpărarea unei locuințe, prioritate în fața nevoilor personale

Portofoliul total de credite nete acordate clienților de BCR a crescut cu 6,1% în raportare an pe an, susținut atât de segmentul retail, cât și de cel corporate.

Vânzările de credite de nevoi personale au scăzut cu 4,4% an pe an în primele 9 luni din 2020, dar au crescut cu 50% în trimestrul al treilea față de al doilea, recuperând parțial scăderea provocată de închiderea economiei în contextul pandemiei.

Vânzările de credite ipotecare au crescut puternic cu 38% an pe an în primele 9 luni din 2020 în totalitate datorită produsului ipotecar standard, în timp ce produsul ipotecar cu garanția statului a scăzut an pe an din cauza aprobării cu întârziere a noilor condiții.

Creditele noi pentru microîntreprinderi au scăzut cu 12,4% an pe an în primele 9 luni din 2020, însa au crescut cu 69% în trimestrul al treilea față de trimestrul al doilea.

Creditele și avansurile acordate clienților au crescut, în primele trei trimestre, cu 4,7% până la 41.935,1 milioane de lei (8.606,5 milioane de euro) față de aceea perioadă a anului trecut.

Depozitele de la clienți au crescut cu 5,2% până la 60.796,6 milioane de lei (12.477,5 milioane de euro), susținute de creșteri atât pe depozitele retail (+6,1% față de decembrie 2019) cât și pe cele corporate (+1,5% față de decembrie 2019

Pe perioada pandemiei, circa 39.000 de cereri de amânare a ratelor au fost implementate pentru persoane fizice, din care 11.000 sunt încă active. De asemenea, 500 de companii care lucrează cu BCR au solicitat păsuiri. În prezent, amânările la plata creditelor reprezintă 4% din portofoliul total de credite pentru persoane fizice, respectiv 10% din portofoliul pentru companii nefinanciare.