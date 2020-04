Protejata lui Vanghelie, Nicoleta Diaconescu noi tunuri financiare cu echipamente pentru Coronavirus!

Afacerista crescuta de Vanghelie de ani de zile in contracte cu statul, Nicoleta Diaconescu revine cu noi tunuri financiare dupa ce a dat tepe peste tepe cu firma Star Pro Center Intl SRL, iar apoi a bagat-o in insolventa.

Nicoleta Diaconescu a incheiat in perioada 17-29 martie 2020, prin firma Multi Point Management SRL Bucuresti, 30 de contracte pentru furnizarea de masti, manusi, combinezoane si geluri antibacteriene. Pana in 2019 activand fara succes in domeniul constructiei de piscine, societatea Nicoletei Elena Diaconescu a incasat 1,1 milioane de lei de la mai multe spitale din toata tara.

Despre Diaconescu, presa a dezvaluit ca a trecut de la angajarea de fete pentru videochat la contracte publice de zeci de milioane de euro in sectorul pastorit in trecut de fostul edil Marian Vanghelie.

Newsweek Romania a analizat contractele derulate de institutii publice in perioada care a trecut de la depistarea primului caz de Covid-19 in Romania si va publica o serie de articole pe aceasta tema.

Contract in zona groazei: Suceava

Aproape 75 la suta din banii primiti de Multi Point Management SRL provin din trei contracte:

– cate 320.000 de lei de la Serviciul Judetean de Ambulanta Bihor si Spitalul Judetean de Urgenta „Constantin Opris” din Baia Mare pentru furnizarea a cate 20.000 de masti KN95 / FFP2 pentru uz civil (16 lei/bucata);

– 105.000 lei pentru 700 de combinezoane de unica folosinta catre Spitalul Judetean de Urgenta ”Sfantul Ioan cel Nou” Suceava. Despre pretul unei bucati (150 de lei), patronul unei firme de profil ne-a declarat, dupa ce a ascultat caracteristicile produsului, ca „pare mare”.

Printre clientii firmei s-au mai numarat Spitalul Penitenciar Jilava, Ministerul Apararii – Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara si Societatea Romana de Televiziune.

Infiintata in 2017 de Nicoleta Elena Diaconescu, societatea Multi Point Management l-a avut la un moment dat asociat pe omul de afaceri Marcel Toader si s-a reprofilat, fara succes, in domeniul constructiei de piscine, schimbandu-si numele in Marcel Toader Piscine SRL.

In primii doi ani de activitate nu a inregistrat cifre de afaceri. Toader a iesit din firma cu cateva luni inainte de moartea sa din august 2019. Diaconescu a decis revenirea la vechiul nume si l-a cooptat ca asociat cu parti egale pe Florin Mihai Petrache (39 de ani), caruia i-a cedat si postul de administrator.