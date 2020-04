Statul mai ia 400 de milioane de la Banca Mondiala

Statul roman s-a mai imprumutat cu 400 de milioane de euro de la Banca Mondiala pentru combaterea impactului socio-economic al pandemiei de coronavirus.

Potrivit Agerpres, Guvernul Romaniei a accesat linia de asistenta financiara pre-aprobata in valoare de 400 milioane de euro acordata de Banca Mondiala pentru a contribui la prevenirea raspandirii pandemiei de COVID – 19 (coronavirus) si la punerea in aplicare a unor masuri in acest scop.

Aceasta finantare sprijina o serie de interventii menite sa duca la consolidarea serviciilor de interventie si a celor medicale, la minimizarea pierderilor pentru sectoarele public si privat, precum si la protejarea vietii cetatenilor si a calitatii traiului in general. „Banca Mondiala este pregatita sa vina in sprijinul Romaniei in lupta sa impotriva pandemiei de COVID-19 si a efectelor acesteia asupra oamenilor, prin acordarea unui ajutor financiar rapid, precum si printr-o implicare pe termen lung. In functie de evolutia situatiei, vom continua sa sprijinim Romania pentru a putea depasi aceasta criza”, a declarat Tatiana Proskuryakova, directorul de tara al Bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria. Romania a beneficiat de aceasta asistenta financiara pre-aprobata (Catastrophe Deferred Drawdown Option – CAT-DDO), pe care Guvernul Romaniei a negociat-o cu Banca Mondiala in luna iunie 2018. Obiectivul acestui program este acela de a consolida cadrul institutional si juridic din Romania pentru a putea gestiona eficient impactul fizic, social si fiscal in situatiile medicale de urgenta, in cazul unui dezastru natural sau al schimbarilor climatice.