Inca o mare companie din Romania trimite acasa 5100 de oameni

Peste 5100 de angajati ai Combinatului siderurgic din Galati vor intra in somaj tehnic partial pentru perioada urmatoare, se arata intr-o informare transmisa vineri de directorul de comunicare al companiei, Dorian Dumitrescu.

„In contextul scaderii economice la nivel mondial, generata de pandemia infectarii cu noul coronavirus, Liberty Galati anunta ca este nevoita sa isi reduca temporar activitatea si sa introduca, partial, somaj tehnic pentru perioada urmatoare. Decizia a fost luata dupa implementarea unor numeroase alte masuri, cum ar fi inlocuirea unor lucrari prestate de contractori cu personal propriu si reduceri de costuri. Compania cauta solutii si lucreaza indeaproape cu sindicatele si autoritatile pentru a scadea la minim impactul social asociat unor asemenea decizii. Masura are ca scop atat protejarea intereselor salariatilor cat si asigurarea continuitatii si sustenabilitatii pe termen lung a operatiunilor combinatului”, se spune in informare, potrivit Agerpres. Personalul TESA va intra in somaj tehnic pentru o perioada de doar trei zile, in timp ce restul angajatilor vor putea sa apeleze la solutia somajului tehnic doar daca vor refuza sau nu vor fi calificati pentru a desfasura alte lucrari decat cele pentru care au fost incadrati pe post.

In combinatul siderurgic de la Galati lucreaza 5.100 de salariati, din care peste 1.500 reprezinta personal TESA.