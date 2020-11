Programul de guvernare al PNL pe următorii 4 ani: Pensiile majorate cu 46%, salariul mediu ajunge la 1.000 euro, alocații dublate – VIDEO

Primul care a luat cuvântul la evenimentul electoral de prezentare a programului de guvernare al Partidului Naţional Liberal „Dezvoltăm România” a fost Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: ”Vorbim de programul de guvernare al PNL, de modernizarea României. Sistemul de Sănătate publică a furat startul, de nevoie. Am fost nevoiți să modernizăm, am început cu un examen de rezidențiat unde 7000 de colegi de-ai mei au intrat în pregătire pentru specialități. AM continuat cu evaluarea investițiilor rămase în urmă: 8 spitale regionale, 27 de spitale județene. În toți acești timpi pe care i-am desfășurat în spitale, printre bolnavi, am reușit să semnăm contracte pentru 3 spitale regionale: Iași, Cluj, Craiova. Într-un an în care a trebuit să ne adaptăm lună de lună am dezvoltat contracte de reziliență sau parteneriat public privat pentru spitalele din Sibiu și Brașov. Ne propunem să dezvoltăm situația stării de sănătate a românilor, acea siguranță pe care n-am avut-o dar vrem să le-o dăm românilor. Ne gândim să construim până în 2024 aceste 3 spitale, să construim alte 10 spitale de la 0. Dezvoltăm, extindem și modernizăm alte 25 de unități sanitare. Ne gândim la o reformă în Sănătate și la 6% din PIB până în 2024. Sunt finanțări care credem și sperăm să scoată din această greu încercată misiune în care ne zbatem de 30 de ani. Ne gândim că medicina preventivă trebuie să primeze. Gândim în perspectiva în care resursa umană inerentă în dezvoltarea sistemului să fie într-o continuă dezvoltarea unui număr mai mare de specialiști, care este absolut necesară în această situație de pandemie.

Gândim o digitalizare. Ieri am legiferat telemedicina, ce bună a fost în timpul acestei pandemii. Am reușit să evaluăm mai bine sistemul, are nevoie de o extensie, de modificarea acestui management, plecând de sus, modificările din Ministerul Sănătății, din DSP-uri, din Ambulanțe și din spitale. Gândim această finanțare din fonduri europene să poată fi aprofundată și cheltuită cu mare celeritate. Pentru infrastructură avem 2,8 miliarde, pentru planul de reziliență avem 1,2 miliarde. Gândim să aducă siguranța cadrelor medicale, a pacienților. Mulțumesc!”.

Adrian Oros, ministrul Agriculturii: ”Agricultura românească trebuie să își consolideze performanțele și să devină competitivă pe termen lung. Producătorii mici și mijlocii trebuie susținuți pentru a asigura piețele locale, iar marii fermieri trebuie să susțină piețele naționale. Acest model economic volatil bazat pe consum, a fost promovat cu nepricepere și a generat deficit record la nivelul balanței alimentare. Consumatorul român trebuie să aibă acces la hrană de calitate iar alimentele românești trebuie să devină brand consolidat pe piața locală, națională și regională. Garanția existenței satului românesc stă în consolidarea fermelor de familie. De asemenea, susținerii fermierului mic, prin facilitarea accesului la piață, o piață de câteva miliarde.

Așezăm pe picior de egalitate micul producător și procesator cu comerciantul dominant prin implementarea directivei practicilor neloiale. Promovarea produselor locale, educarea consumatorului în școli, în familie și în fermele didactice vor contribui la promovarea consumului de produse românești. Asigurarea schimbului de generații în Agricultură este altă provocare. Am alocat 520 milioane de euro pentru tinerii fermieri. Concesionăm și arendăm direct tinerilor fermieri prin agențiile statului. Vom transforma provocările legate de mediu și climă prin oportunități, prin susținerea agriculturii ecologice unde am alocat 550 milioane de euro, mai ales pentru zonele montane. Pentru a nu mai fi o agricultură meteo-dependentă pentru a aduce fiecare picătură de apă cât mai ieftin la plante, avem o strategie de 6,5 miliarde de euro”.

Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene: ”În capitolul doi, un loc de cinste îl au fondurile europene, deoarece Guvernul PNL recunoaște și are siguranța că singura sursă de dezvoltare stabilă sunt fondurile europene. De multe ori am auzit vorbindu-se de rezerva de aur a României. Rezerva de aur a României sunt fondurile europene, pe ele trebuie să ne bazăm, ele sunt calea noastră ireversibilă spre dezvoltare. Am făcut numeroase vizite în teren alături de doamna vicepremier Raluca Turcan și nu a fost localitate prin care să mergem să nu fie localitate fără fonduri europene accesate. Aceasta este realitatea pe care o trăim astăzi și care ne duce spre standarde de viață bune ale românilor, spre creșterea calității vieții, spre modernizarea și dezvoltarea României. În 4 noiembrie 2019 am lucrat într-o prim,ă etapă cu riscul de pierdere a banilor, a trebuit să recuperăm 600 milioane de euro, care erau în prag de dezangajare și am reușit să aducem în plus 400 milioane de euro. După 12 luni de guvernare PNL, 3,2 miliarde de euro sunt încasați sau în curs de încasare față de 1,1 miliarde cât am avut la începutul mandatului.

De trei ori a crescut absorbția fondurilor europene, într-o perioada în care prin muncă și angajare am ajuns la această performanță de care suntem mândri, pentru că este o realitate despre care putem vorbi astăzi cu bucurie. Peste 2.000 de contracte de finanțare am semnat într-un an împreună cu Ministerul Dezvoltării și Ministerul Agriculturii, de peste 10 miliarde de euro. Suntem pe locul trei în Uniunea Europeană. Așa ne dorim să ajungem și la partea de absorbție. Prima și cea mai mare realizare: digitalizarea. Astăzi, primarii nu mai trebuie să vină la București să semneze contractele de finanțare. De acasă, de la birou, transmit cererile de rambursare, documentele de decontare a fondurilor UE, și iată cât de mult lucru înseamnă pentru toți beneficiarii această măsură pe care o resimt din plin toți beneficiarii. Îi mulțumesc domnului ministru al Transportului care a dat deschidere asupra unui lucru: descentralizarea proiectelor de infrastructură de interes local: variantele ocolitoare sau centurile ocolitoare sunt astăzi o realitate. Am descentralizat și am propus înființarea celor 8 autorități de management. Poate că multă lume nu înțelege implicația, dar descentralizarea dezvoltării regionale cu siguranță că vor simți primarii, oamenii, pentru că începând din următoarea perioade de programare, primarii împreună cu autoritățile de management vor putea decide soarta lor la nivel local. Am studiat mult modelul polonez, francez, italian de dezvoltare a fondurilor europene. Am făcut două lucruri simple, după modelul polonez, cel de succes: 1. Am propus și s-au alocat 200 de milioane de euro pentru pregătirea proiectelor de infrastructură pentru autoritățile locale; 2. Deja e transmis la Comisia Europeană, acordul de parteneriat pentru ca primii bani, respectiv 28,2 miliarde de euro, să intre în România începând cu următoarea perioadă de programare. O certitudine va fi că începând cu primul an al viitoarei perioade de programare, România va fi în situația de a implementa proiecte și nu de a negocia programe operaționale. Am făcut draftul de plan strategic pentru noul instrument de finanțare: pentru mecanismul de recuperare și reziliență. Este finalizat și va fi lansat în dezbatere publică astfel că România să fie în situația în care să acceseze alte 30,4 miliarde de euro”.

Lucian Bode, ministrul Transporturilor: ”Anul 2020 a fost anul în care guvernarea liberală a pus pe primul loc investițiile publice. Anul 2020 a fost cel în care în ciuda crizei sanitare am construit infrastructură de transport în România. Obiectivele de etape au fost atinse, ceea ce ne dă încredere că am acționat corect și eficient. Un an de guvernare liberală în slujba românilor arată astfel: peste 350 rețea de drumuri modernizate, din care 90 de km de autostradă noi, până la finalul anului. Peste 440 de km de autostrăzi, drumuri expres și centuri ocolitoare pentru care am semnat contractele de execuție în acest an, din care 192 km de autostradă și drumuri expres. Vremea promisiunilor fără acoperire a apus. Vremea guvernărilor social-democrate care desenau proiecte de autostrăzi a apus și ea. A venit vremea guvernărilor de dreapta. Guvernul Orban a dovedit că are viziunea necesară, priceperea și determinarea astfel încât să fie eliminate decalajele de dezvoltare din ultimii ani, dintre regiunile de dezvoltare ale României. Să nu lăsăm nicio regiune în urmă. Vom tura motoarele la maxim și vom investi masiv în infrastructura de transport. Reprezintă o prioritate națională.În următorii 4 ani vom veni cu reforme majore și vor fi ani în care se vor vedea cu adevărat rezultatele în teren. Calitatea infrastructurii este unul dintre indicatorii determinanți care măsoară competitivitatea. Pentru următorii 4 ani am gândit pentru fiecare sector în parte un pachet de măsuri. Peste 1000 de km de autostrăzi și drumuri expres, ne propunem conceptul de tren metropolitan în principalele municipii, să extindem rețeaua de metrou în București și Cluj Napoca. Sunt doar câteva dintre obiectivele cu care venim în fața românilor. Diferența dintre noi și PSD este că modelul nostru economic e bazat pe investiții. Fostele guverne au promis mii de kilometri de autostrăzi fără să facă nimic din ce au promis. Noi am schimbat paradigma. Guvernarea liberală face o prioritate din dezvoltarea infrastructurii de transport, care va fi coloana vertebrală pe care se va ridica România. Fără populisme, fără exagerări, cu măsură și decență, le spunem românilor că următorii 4 ani vor fi de muncă și implicare. Avem de câștigat și ultima competiție electorală, pe 6 decembrie, pentru ca următorii ani să fie anii dezvoltării și ai progresului”.

Virgil Popescu, ministrul Economiei: ”În această perioadă dificilă este foarte important să avem un plan și o strategie: stabilitate și credibilitate, asta trebuie să ofere un guvern investitorilor, asta am oferit noi și vom oferi în următorii 4 ani. Într-un an am reușit să facem multe lucruri și vom face și mai multe lucruri pentru că știm ce avem de făcut pentru dezvoltarea economiei românești, avem resurse și știm să o facem. Am făcut multe într-un timp record. Vom continua să susținem pe cei mici și IMM-uri, vom injecta capital. Granturile vor ajunge în conturile întreprinzătorilor, uitați-vă că se va întâmpla. Există posibilitatea să redeschidem schemele pentru IMM-uri după ce vom primi aprobarea CE. Nicio economie sănătoasă nu poate să funcționeze fără energie, coloana vertebrală a oricărei economii. Susținem cu tărie Green Deal, pactul verde european, pentru o moștenire pe care să o lăsăm copiilor. Facem investiții în domeniul nuclear, împreună cu SUA, Canada și Franța, de 9 miliarde de euro. Am adus o finanțare de 7 miliarde de dolari din partea băncii de import-export a României. Pregătim capacități energetice noi, la CE Hunedoara, Elcen București și nu numai. Vom avea investiții noi în capacități energetice din surse eoliene și solare în valoare de 26 miliarde de lei. Un fond de minim 6 miliarde de euro ne va ajuta să facem toate aceste proiecte. Vom moderniza rețelele de transport de energie electrică. Pregătim modernizarea și extinderea rețelei de transport de gaze, extindem rețeaua de transport gaze, alocăm 1 miliard de euro pentru asta. Susținem exploatările de gaze naturale offshore din Marea Neagră. Schema de ajutor de minimis pentru Horeca și IMM pentru panouri fotovoltaice, în valoare de 200 milioane de euro. Nu mai vrem ca antreprenorul să fie plimbat de la ghișeu la altul. Pentru că turismul a fost afectat pregătim schema de ajutor pentru compensarea parțială. În exercițiul viitor există un miliard de euro pentru destinații turistice, astfel încât turiștii străini să vină cu plăcere și românii să își redescopere țara. Sprijinirea industriei cinematografice: dăm bani celor care vin să arate frumusețile României, am alocat 150 milioane de euro. Românii trebuie să știe că, da, se poate, iar noi știm ce avem de făcut, avem resursele necesare și o vom face”.

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor: ”Bună seara, familie liberală! Am să vă surprind puțin în seara asta, nu am să vorbesc despre cifre, le găsiți în programul de guvernare. A trecut ceva timp de când am vorbit în spațiul public despre o economie liberală. Am fost concentrați cu toții să rezolvăm o problemă care a lovit economia globală. A fost un test neprevăzut pentru acest guvern, dar am făcut tot ce am putut ca efectele să fie cât mai puțin resimțite. Nu a fost ușor, nu pentru că n-am avut soluții, ci pentru că am fost subminați permanent de majoritatea toxică PSD. Fiecare soluție și propunere a fost măcelărită. Nu au fost singuri ci susținuți de propaganda mass-media susținută ani de zile cu contracte foarte grase. Să aveți încredere și certitudine că soluția liberală este singura care poate scoate România din această criză. Îndemnul președintelui Klaus Iohannis pentru a termina cu majoritatea toxică PSD din Parlament este singurul justificat. Urmează un moment de cumpănă, 6 decembrie, când avem șansa să ne implementăm strategia liberală. Mă adresez românilor care sunt indeciși: România liberală va fi condusă de principii clare. Proprietatea privată este sacră. Informatizarea și digitalizarea aparatului public – am arătat în acest an că se poate face. Am scăpat de simbolul nenorocit de a-ți lua parola online de la etajul 2. În economiile liberale, antreprenorul este un erou, nu este un infractor. Într-o Români liberală toți pornesc cu șanse egale. Sănătatea și Învățământul rămân prioritățile noastre. Dragi liberali, aveți încredere. Luptăm împreună, câștigăm împreună, guvernăm împreună”.

Președintele PNL – Ludovic Orban

”Pe 6 decembrie toți suntem puși în fața unei alegeri decisive. Mergem mai departe și punem în practică programul de dezvoltare a României sau nu. Asta este dilema. Atât de simplă sau atât de importantă. Categorică, dar în același timp istorică. Reprezintă un moment de referință în istoria României. Lăsăm în urmă ce ne dezbină, stângăciile, practicile, unele dintre ele neperformante. Și ne unim forțele pentru România. Nimeni nu va fi lăsat în urmă în România pe care ne-o imaginăm, pe care o vom construi. Dar nimeni nu trebuie să lipsească de la acest efort național. Este un apel național pentru o cauză națională. Nu este vorba despre partizanate politice, ci despre viitorul României și ceea ce se va întâmpla cu noi toți. Acest program de guvernare cu care ne prezentăm în fața dumneavoastră este rodul muncii a foarte mulți specialiști. Domnul cancelar i-a numărat: 472 de specialiști ai PNL care s-au străduit din greu și au pus la bătaie toate resursele de inteligență pentru a construi acest plan de reconstrucție națională.

Acest plan e bine documentat, reflectă cele mai multe practici internaționale adaptate la realitățile românești. Planul a fost deja supus unor consultări publice și le mulțumesc celor din zona universitară, a patronatelor, a sindicatelor. Acesta este planul pentru dezvoltarea noastră națională. Tocmai acest plan a determinat autoritățile europene să aibă încredere în noi și să pună la dispoziția României peste 80 de miliarde de euro. Sunt foarte mândru de acest plan, de acest document, pentru că el este foaia de parcurs care garantează dezvoltarea noastră, a tuturor. De-a lungul anilor nu ne-am descurcat întotdeauna foarte bine și nu am fructificat toate oportunitățile care ne-au fost oferite. Dacă ne uităm la ultimii 20 de ani au fost vreo 12 guverne cumulate cu o medie de mandat pe ministru de 1 an de zile.

În perioada de după pandemie o nouă mare oportunitate apare în fața noastră: De a folosi amploarea fără precedent a resurselor europene pentru a acoperi terenul pierdut în toți acești ani. O astfel de oportunitate o pot fructifica numai cei care au demonstrat că au această capacitate, de a avansa exponențial. Fie folosim această șansă și devenim o țară de top în Europa, fie o ratăm și rămânem în coada plutonului. Locul României este în top pentru că avem resursele, capacitatea, oportunitățile necesare pentru a fi în top. Nu mă mulțumesc cu o Românie medie, România în primul rând. Acest program de dezvoltare pentru România este rețeta, busola care ne arată direcția care ne va duce la dezvoltare. Vă îndemn să aveți încredere în el, nu există scurtături, variante mai bune sau alte căi.

Acesta este motivul pentru care punerea în aplicare a acestui program de dezvoltare este o cauză națională. Acesta este motivul pentru care punerea în aplicare a acestui program de dezvoltare este o cauză națională. Partenerii noștri europeni ne oferă sprijin în acest sens. Este un eveniment o dată în viață. Miniștrii mei au subliniat în principalele elemente referitoare la domeniile pe care le conduc. Efectul combinat va fi o transformare în bine a țării noastre. Statul se va transforma din sursa tuturor relelor într-o sursă care facilitează dezvoltarea. De la a fi prezent atunci când nu este necesar la a fi prezent doar atunci când este necesar. De la a fi un leagăn al corupției la un vector al transparenței. De la a băga sub preș problemele până la a le rezolva responsabil. Nu mă voi referi la PSD în acest discurs.

Nu vrea ca aceste alegeri să fie ca toate celelalte din trecut. Îmi doresc ca aceste alegeri să fie despre România, nu despre lupta între partide. Vreau ca aceste alegeri să fie despre dezvoltare, nu despre acuzații, să fie despre viitor nu despre trecut. Oamenii își amintesc, pot să judece singuri, știu ce au de făcut. Oamenii au și speranțe, și așteptări. Oamenii cred că putem să ne dezvoltăm, sunt convins că vor participa activ la aceste alegeri pentru a se asigura că speranțele lor se vor materializa. Românii au văzut în 2016 ce înseamnă o prezență slabă la alegeri și la ce rezultate dezastruoase a putut să ducă. Nimeni nu ar trebui să lipsească la alegerile din 6 decembrie pentru că toate buletinele de vot contează, România are nevoie de noi toți. Vom repara statul, doar un stat modern, digitalizat, cu funcționari moderni, cinstiți și cu spirit antreprenorial poate să vindece de toate bolile cronice de care suferă România. Doar un stat modern poate da lovitura de grație corupției din România. Doar prin digitalizare și transparență putem reduce corupția și dacă reducem corupția reducem sărăcia, principalul nostru inamic. Pentru că există o corelație strânsă între corupție și sărăcie, cu cât este mai mare corupția cu atât și sărăcia este mai mare. Mai puțină corupție înseamnă mai puțină sărăcie și acesta este scopul nostru, la asta duce până la urmă acest program de dezvoltare.

Dragi invitați, dragi români, nu voi prezenta programul de guvernare, dar vă voi spune la ce visez și la ce îmi doresc să realizăm prin acest program. Ceea ce îmi doresc este ca niciun român să rămână în urmă, oricărui român să i se dea o șansă, fiecare copil care se naște în țara asta să aibă acces la educație, să aibă șansa să reușească în viață. Îmi doresc ca un număr cât mai mic de români să ajungă în spital. Îmi doresc ca românii să își testeze starea de sănătate periodic, un număr cât mai mare de români să fie diagnosticați cât mai rapid. Întreg sistemul de sănătate să fie reconstruit pe baze sănătoase. Îmi doresc să construim spitale noi. Vom avea la dispoziție resurse enorme pe care România nu le-a avut până acum la dispoziție”, a fost discursul premierului Ludovic Orban la lansarea programului de guvernare, eveniment desfășurat joi seara.

Programul PNL