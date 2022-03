Nicolae Ciucă, la Uzina Mecanică: „România devine una dintre primele țări unde se localizează producția de tehnică și echipamente moderne”

Premierul Nicolae Ciucă a participat, marți, la ceremonia de semnare a acordului de joint-venture între Uzina Mecanică București (UMB) și General Dynamics European Land Systems Romania (GDELS Romania).

„Ceea ce este important este că s-au făcut progrese mari. Ultima dată am fost aici în 2019, pe linia de producție erau 2-3 vehicule. Acum, linia de producție este la capacitate maximă. S-a reușit livrarea a 28 de transportoare, au tehnică modernă de luptă. Este evident că prin acest demers putem să constatăm un grad ridicat de încredere pe care partenerii noștri strategici îl acordă într-un context de securitate deosebit. România devine una dintre primele țări unde se localizează producția de tehnică și echipamente moderne.

România are resursă umană, are potențial și voință pe care trebuie să o valorificăm în așa fel încât să putem să ne aliniem la nevoia de standarde asumate când am devenit membri ai UE și când am semnat parteneriate strategice cu partenerii noștri”, a declarat Nicolae Ciucă.